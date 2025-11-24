Obavijesti

UHIĆENA ČETVORKA

U Australiji uhitili Hrvata (46), prvog časnika broda! Sumnjaju da je švercao 525 kg kokaina...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
U Australiji uhitili Hrvata (46), prvog časnika broda! Sumnjaju da je švercao 525 kg kokaina...
Foto: Australska policija

Uz hrvatskog časnika, podignute su optužnice i protiv muškarca (52) iz Pertha te dvojice Australaca iz Sydneyja, starih 19 i 36 godina

Uhićena su četvorica muškarca, uključujući Hrvata (46) prvog časnika međunarodnog broda za prijevoz žive stoke, zbog navodne uloge u organiziranom kriminalnom planu za krijumčarenje više od 525 kilograma kokaina, objavila je australska policija. Muškarce su uhitili nakon što su paketi droge pronađeni kako plutaju oceanom uz zapadnu obalu Australije.

Foto: Australska policija

Istraga Zajedničke operativne skupine za organizirani kriminal Zapadne Australije (WA JOCTF) već je bila u tijeku kada su 6. studenoga građani dojavili policiji da su oko 30 kilometara od obale ugledali velike pakete vezane za plutače. Istog dana, policija je pred obalom Lancelina, oko 125 kilometara sjeverno od Pertha, izvukla zatečene pakete. Njih ukupno s oko 525 kilograma kokaina.

Forenzičari još utvrđuju točnu težinu i čistoću zaplijenjene droge, no procjenjuje se da bi pošiljka na ulici vrijedila više od 170 milijuna dolara i bila razdijeljena u oko 2,6 milijuna pojedinačnih doza. Istražitelji tvrde da je droga bačena u ocean s međunarodnog broda za prijevoz stoke uoči uplovljavanja u luku Fremantle.

Foto: Australska policija

Sedmog studenoga policija je uhitila prvog časnika broda, Hrvata (46), te ga optužila za pokušaj uvoza komercijalne količine zabranjene droge. Pretragom broda istražitelji su pronašli plavu bačvu i užad navodno istog tipa kao i ona koja su bila vezana uz pakete droge. Navodi se i da su na brodu uklonjeni i ponovno postavljeni dijelovi ograde, bez potrebnih dozvola za radove, te da je jedna CCTV kamera bila prekrivena u vrijeme dok se droga navodno istovarivala u more.

Foto: Australska policija

Uz hrvatskog časnika, podignute su optužnice i protiv muškarca (52) iz Pertha te dvojice Australaca iz Sydneyja, starih 19 i 36 godina. Dok je hrvatski časnik, sumnja australska policija, bio zadužen za logistiku na moru, plan je uključivao i takozvanu "obalnu ekipu" koja je trebala preuzeti drogu iz oceana i prebaciti je na kopno. Uz hrvatskog državljanina, uhićena su i trojica Australaca za koje se sumnja da su bili dio te skupine. Istraga je pokazala da su osumnjičeni u više navrata pokušavali doći do plutajućeg kokaina isplovljavajući s rampe "Two Rocks", ali bezuspješno. Policija vjeruje da su uspjeli prikupiti tek manju količinu droge prije nego što su ih spriječile vlastite pogreške i vremenski uvjeti.

Foto: Australska policija

Muškarac iz Pertha optužen je za pokušaj posjedovanja zabranjene droge. Dvojac iz Sydneyja optužen je za posjedovanje komercijalne količine nezakonito uvezene droge.

Hrvatski državljanin ostaje u pritvoru do idućeg ročišta 23. siječnja 2026. Vlasti navode da se istraga kriminalne mreže iza pošiljke nastavlja te da bi moglo biti još uhićenja. Zapovjednik AFP-a Pryce Scanlan istaknuo je da policija i partnerske agencije "udruženim snagama rade na razbijanju kriminalnih skupina koje nanose štetu australskoj zajednici" te je pozvao građane da prijave svaku sumnjivu aktivnost na vodi.

Slično poručuju i WA Police te Australska granična služba, naglašavajući da je zapljena rezultat kompleksne i koordinirane operacije više službi.

