TUGA U GRADU

U Bakru proglasili Dan žalosti zbog ubijene djevojke u Rijeci

Piše Veronika Miloševski,
U Bakru proglasili Dan žalosti zbog ubijene djevojke u Rijeci
Rijeka: Žena umrla na stubištu, u stanu pronađen muškarac s ozljedama vrata

Tijekom Dana žalosti neće se održavati zabavni programi ni događaji, a iz gradske uprave pozivaju sve ugostitelje da svoje poslovanje prilagode obilježavanju dana žalosti

Grad Bakar objavio je da će srijeda, 10. prosinca 2025., biti Dan žalosti na području grada zbog femicida u kojem je tragično ubijena žena (22). Tijekom Dana žalosti neće se održavati zabavni programi ni događaji. Iz gradske uprave pozivaju sve ugostitelje da svoje poslovanje prilagode obilježavanju dana žalosti.

- Tragičan gubitak mlade djevojke potresao je cijelu zajednicu. Njezinoj obitelji i najbližima izražavamo iskrenu sućut u ovim teškim trenucima - stoji u priopćenju Grada Bakra.

Podsjetimo, u subotu se u Rijeci dogodio femicid kada je muškarac (24)  usmrtio svoju partnericu, a potom pokušao počiniti samoubojstvo. Mlada žena postala je 18. žrtva femicida ove godine.

Mladić koji je počinio stravično ubojstvo trenutno se nalazi na Odjelu psihijatrije u KBC-u Rijeka. Iz bolnice su potvrdili kako je to uobičajen postupak za osobe koje su pokušale samoubojstvo ili se samoozlijedile. Ubojica, koji do sada nije bio kažnjavan, ostat će u bolnici sve dok liječnici ne procijene da ga se može premjestiti u istražni zatvor. Motiv zločina i dalje je nepoznat.

