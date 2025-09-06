Obavijesti

DVA MASKIRANA NAPADAČA

U Banjoj Luci fizički napadnut oporbeni zastupnik parlamenta

Piše HINA,
Banja Luka: Branislav Borenović o aferi Vijadukt koja će Republiku Srpsku koštati 60 milijuna eura | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine Branislava Borenovića u petak navečer fizički su napala dvojica maskiranih muškaraca a prve reakcije na taj čin ukazuju na vjerojatni politički motiv tog napada

Na snimkama s nadzornih kamera koje je objavio sam Borenović vidi se kako mu nakon što je parkirao automobil pred zgradom u kojoj stanuje pritrčavaju dvojica muškaraca s kapuljačama, prskaju ga biber sprejom i potom obaraju na zemlju te bježe.

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da su tijekom napada nešto promrmljali prije nego što su pobjegli. Borenović je nakon toga pozvao policiju a zahvalio se i njima i liječnicima na brzoj reakciji.

Na napad je reagirao Draško Stanivuković, predsjednik oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) čiji je Borenović član.

- Vjerujem da će se ovaj slučaj rasvijetliti u najkraćem roku, te da će napadači biti pronađeni i procesuirani - napisao je Stanivuković koji se suzdržao od ocjena o mogućim motivima napadača.

ODUZELI MU MANDAT Prijevremeni izbori za Dodikova nasljednika bit će 23. studenog, Dodik nema pravo kandidiranja
Prijevremeni izbori za Dodikova nasljednika bit će 23. studenog, Dodik nema pravo kandidiranja

No zato su reagirali iz SDP-a BiH i Naše stranke (NS), članica vladajuće koalicije na državnoj razini.

Ako se pokaže da iza ovog napada stoje političke strukture posrnulog režima to će predstavljati dodatni alarm za konkretnu akciju, upozorili su iz SDP-a dok u NS ne dvoje kako iza ovakvog napada stoji podgrijavanje političkih tenzija, govor mržnje i kontinuirano ciljanje oporbenih političara od strane režima Milorada Dodika i njemu bliskih struktura.

OBAVIO KONZULTACIJE Dodikov kandidat za premijera najavio brzu uspostavu nove vlade, na pomolu kaos u BiH
Dodikov kandidat za premijera najavio brzu uspostavu nove vlade, na pomolu kaos u BiH

- To je upozoravajući signal da živimo u atmosferi rastuće političke netrpeljivosti i nasilja koje u Republici Srpskoj postaje normalizirano ako se sjetimo i napada na Nebojšu Vukanovića - stoji u reagiranju.

NE PRIZNAJE BIH Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe
Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe

Kao i Borenović, Vukanović koji je zastupnik u parlamentu RS žestoki je kritičar vlasti koju kontrolira Dodik a njemu je pred obiteljskom kućom u Trebinju u ožujku zapaljen automobil. Počinitelj je također snimljen nadzornim kamerama no policija ga do danas nije identificirala.

