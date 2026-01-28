U Bribiru uhićen vozač: Pronašli mu marihuanu, odbio je test na droge pa ostao i bez vozačke

U nadzoru prometa policija je sinoć na području Bribira u Vinodolskoj općini zaustavila vozača koji je vozio pri utjecaju droga. Riječ je o 32-godišnjem hrvatskom državljaninu kojega je policijska ophodnja zaustavila u 21.20 sati te su kod njega pronašli nekoliko jointova s oko 2,84 grama konoplje tipa droge, a k tome je i odbio preliminarno testiranje na droge.

Uhićen je i priveden na postupanje u Policijsku postaju Crikvenica te po završetku sankcioniran prema važećim zakonskim propisima.

- Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama protiv 32-godišnjaka je izdan prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1.320 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca. Prekršajno je sankcioniran i u skladu sa Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga - priopćili su iz policije.