OKUPLJANJE U LUKINU ČAST
U Drniš stigao i Bulj! Odao je počast ubijenom Luki (19)
Velik broj građana okupio se u Drnišu kako bi odao počast ubijenom 19-godišnjem Luki Milovcu, a među njima se našao i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj. Na početku skupa organizatorice su zahvalile svima koji su došli te posebno istaknule tišinu i velik odaziv okupljenih. Luku je na kućnom pragu ubio Kristijan Aleksić, koji se nakon toga pobjegao, pronađen je nakon 28 sati, 30 metara od kuće, piše Dalmacija danas.
Podršku je dao i Bulj, koji je stigao u Drniš. Bulj je za pokojnog Luku zapalio svijeću i priključio se mirnom okupljanju u Lukinu čast.
