U Ekotlon se uključila mnoga poznata imena: Napravimo korak za zdraviju budućnost

Što je zajedničko Sandiju Pegi, Neveni Rendeli, Franki Batelić i Ivanu Dečaku? Nikad nećete pogoditi - riječ je o ekologiji i sportu. Svi oni, kao i mnogi drugi, poput ZsaZse i Sanje Žuljević, uključili su se u projekt Ekotlon - najveću plogging utrku u Hrvatskoj, koju i ove godine organiziraju 24sata i missZDRAVA, a sve kako bi osvijestili važnost očuvanja zdravlja ljudi i planeta.

Poznate mame o pripremama za Ekotlon

Jedna od najaktivnijih mama na domaćoj sceni, Nevena Rendeli, prakticira zdrav život u svim područjima, što je vidljivo i iz njenog Instagram profila, koji prati gotovo 60.000 ljudi, a na kojem često možemo vidjeti kako svaki slobodan trenutak Nevena provodi s obitelji u prirodi. Ova mama tri djevojčice odličnu tjelesnu formu, ali i zdravlje, duguje i kontinuiranoj te pravilno usmjerenoj tjelovježbi, koja je, uz prehranu, temelj fizičkog i mentalnog zdravlja. Nevena je i strastvena penjačica, ali kaže kako najviše kalorija ipak potroši trčeći. A upravo joj je trčanje omiljena tjelesna aktivnost, u kojoj će nam se pridružiti 10. rujna na Ekotlonu.

- Drago mi je da na ovakvim akcijama mogu sudjelovati djeca, ali i cijele obitelji, jer su posebne staze namijenjene i prilagođene za one najmlađe. Važno je da već u najmlađim danima svojoj djeci objasnimo koliko nam svima priroda znači – rekla je Nevena.

A kao i prošle godine, naša poznata pjevačica Franka Batelić ne propušta ni ovogodišnji Ekotlon. Uoči prošlogodišnje utrke ova poznata mama otkrila nam je koliko joj je ekologija važna u životu te koje ekološke navike nastoji primijeniti u svojem domu.

- Odrasla sam u Rapcu i svake smo godine prije ljeta imali organizirane akcije čišćenja plaža, uvijek sam iznova bila šokirana time što sve ljudi bacaju i kakav sve otpad more izbaci. Čekam da moj sin Viktor malo naraste pa da zajedno idemo u jednu takvu akciju! Što se tiče ekoloških navika, trudim se u dućan odlaziti s platnenim vrećicama te ne kupovati hirovito i sakupljati odjeću. To su dvije stvari na koje najviše pazim – otkriva nam Franka i dodaje kako joj je iznimno drago sudjelovati na događaju koji je humanitarnoga karaktera.

Promicatelji zdravih navika

Ekotlonu se drugu godinu zaredom pridružila i naša poznata radijska voditeljica Alex Milinković. Osim što kroz radijski eter svakodnevno nastoji promovirati zdrave navike, uz njezin Instagram profil smuti_me u svaki novi dan možete ući sa zdravim obrokom. Prije prošlogodišnje utrke s nama je podijelila tri zdrava recepta, koje možete pronaći ovdje.

- Iako sam ove godine u drugoj ulozi na Ekotlonu, onoj voditeljskoj, veselim se vidjeti sve sudionike, a posebno one najmlađe, koji će s ponosom sudjelovati u ovoj utrci sakupljajući smeće i tako pridonositi vlastitom zdravlju, ali i zdravlju cijelog planeta – rekla nam je voditeljica ovogodišnjeg Ekotlona.

No prava je vijest, posebice za one najmlađe obožavatelje, da se našoj utrci ove godine pridružuje i najpoznatiji plesač među svim influencerima. Riječ je, pogađate, o Sandiju Pegi. On je popularnost stekao domišljatim i zabavnim videima objavljenim na društvenim mrežama, a većina Hrvata ovog je simpatičnog influencera upoznala tijekom TV showa "Ples sa zvijezdama". Jedan od najpoznatijih tiktokera na našim prostorima, s više od 900.000 pratitelja na ovoj društvenoj mreži, u videu je pokazao kako se priprema za 10. rujna i utrku Ekotlon.

Neće nedostajati zabave

Ivan Dečak, frontmen grupe Vatra, još je jedno od poznatih lica koja ćete 10. rujna moći sresti na zagrebačkom Bundeku. Svojim će nezaboravnim hitovima uveseljavati sve one vrijedne trkače i sakupljače otpada. Otkrio nam je u nedavnom intervjuu kako on primjenjuje ekološke navike u svojem domu.

- Moja životna partnerica prava je 'vojnikinja' što se tiče odvajanja otpada. Drago mi je što je tu naviku, koja nam je svima tako prijeko potrebna, usadila i našoj djeci, a kod mene ipak ima još posla, pa često ona ispravlja moje pogreške. Trudim se, zaista, svakog dana i u svakom pogledu osvijestiti da je ovo što radimo dobro za cijelu našu zemlju, a i za buduće generacije. I zato me posebno veseli što smo dio ovogodišnjeg Ekotlona - rekao nam je Dečak.

Osim spomenutih poznatih lica s naše domaće scene, Ekotlonu će se pridružiti mnogi drugi, poput pjevačice ZsaZse, fitness influencerice Vanje Knežević i Doris Dii, ali i trenerice Sanje Žuljević, koja je uz nas, također, drugu godinu zaredom. Prisjetila se svog iskustva s prošlogodišnjeg Ekotlona.

- Najviše mi se urezalo u sjećanje to što su nam se na utrci pridružila djeca. I to baš mali 'kikići', kako ja volim reći. Oni su doslovno bili mali usisavači sitnog otpada. Super mi je bilo kako su oni svoj zadatak vrlo ozbiljno shvatili, mislim da je odlično što smo djeci u najranijoj dobi usadili neke navike koje će ih pratiti cijeli život - rekla nam je Sanja i pokazala kako ispravno ploggati.

Prijavite se na Ekotlon 24sata OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti doniran judo klubu Fuji za osobe s invaliditetom i Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Splita - Paraolimpijskoj školi za mlade osobe s invaliditetom. Sve informacije pratite na EKOTLON - službenoj stranici utrke ili putem društvenih mreža. I podsjećamo, dođite 10. rujna na Bundek u Zagrebu, Marjan u Splitu ili ploggajte gdje god se nalazili i pridružite nam se u najvećoj plogging utrci u Hrvatskoj!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a suorganizatori DŠR Aktivan život, Triatlon klub Split i Maraton klub Marjan. Ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Pevex, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HEP, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Decathlon, Stega tisak i DRACO.

