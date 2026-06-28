U Francuskoj još 1000 mrtvih zbog rekordnog toplinskog vala

Iznoseći detalje o preliminarnom broju dodatnih smrtnih slučajeva, francuska nacionalna agencija za javno zdravstvo Sante Publique navodi da je u većini smrtnih slučajeva riječ o starijim osobama te da očekuje porast stope smrtnosti kako budu dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za njegu i domovima.

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Pokretanje videa... VIDEO Toplinski val diljem Europe | Video: 24sata/reuters

Europljani su pretrpjeli teške uvjete tijekom toplinskog vala koji je povezan s desecima smrtnih slučajeva - oborio je toplinske rekorde, poremetio proizvodnju energije i oštetio infrastrukturu.

Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najgori zabilježen u Europi, gdje se klima mijenja brže od globalnog prosjeka.

Ekstremne temperature popuštaju u Francuskoj

Toplinski val pomiče se prema istoku. No, dok je francuska meteorološka agencija izjavila da su ekstremne vrućine popustile u većem dijelu zemlje, neka područja na sjeveroistoku još su uvijek pod upozorenjem na toplinski val.

Ministrica zdravstva Stephanie Rist izjavila je za La Tribune da bi utjecaj toplinskog vala mogao trajati i do 10 dana nakon što se vrijeme smiri.

- Epizoda nije završena - rekla je za BFM.

Većina smrtnih slučajeva odnosi se na osobe starije od 65 godina, premda su zdravstveni učinci ekstremnih vrućina utjecali na sve kategorije stanovništva, navodi Sante Publique.