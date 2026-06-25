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voda i zrak zasad ugroženi

U Gospiću 45.000 tona ilegalnog otpada: Sanaciju od 50 mil. eura platit će država

Piše HINA,
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U Gospiću 45.000 tona ilegalnog otpada: Sanaciju od 50 mil. eura platit će država
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sanacija nelegalnog odlagališta otpada PPK Velebit u Gospiću provodi se uz financijsku potporu države, a dosadašnji rezultati monitoringa ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe niti na onečišćenje zraka, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

U priopćenju nakon održane konferencije za novinare u Gospiću, Ministarstvo navodi da su njezini sudionici predstavili širi kontekst i zakonodavni okvir, aktivnosti i mjere sanacije nelegalno odloženog otpada, rezultate provedenih mjerenja i analiza te aktivnosti vezane uz praćenje kvalitete zraka na području županije.  Državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Ana Bagarić ponovila je, navodi se, da prema Zakonu o gospodarenju otpadom, sanaciju lokacije treba provesti onečišćivač i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi otpad. 

Istaknula je da je odlagalište PPK Velebit rezultat nezakonitih radnji te da su Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost reagirali odmah nakon što je USKOK u veljači 2025. obavijestio javnost o nastalom otpadu.

OBJAVILI DOKUMENTACIJU Fond pokrenuo nove postupke nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću
Fond pokrenuo nove postupke nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću

"Time je Vlada odmah na sebe preuzela punu financijsku odgovornost, gdje postupak provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost unatoč pasivnosti lokalne samouprave", istaknula je Bagarić.

Predstavila je i satelitske snimke krčenja šuma uz lokaciju, navodeći kako Ministarstvo smatra da je krčenje krenulo u proljeće 2020. godine te je ocijenila da je nejasno kako tolika razina krčenja pored državne ceste D50 nije primijećena na lokalnom terenu. 

Direktor Fonda Luka Balen rekao je da se na lokaciji procjenjuje oko 45.000 tona opasnog i neopasnog otpada te da bi sanacija mogla stajati do 50 milijuna eura.

Balen: Osigurat ćemo sve da riješimo problem

"Osigurat ćemo sve što treba da riješimo problem u Gospiću kojeg nismo stvorili, ali smo na sebe preuzeli odgovornost te financijski kapacitet da ga riješimo. Moramo raditi u okviru zakonskih procedura koje utječu na dinamiku procesa sanacije. Naš cilj je isti kao i cilj građana Gospića - da se sanira ilegalni otpad koji se godinama nezakonito dovozio u Gospić te da svi odgovorni u tom procesu odgovaraju i budu kažnjeni", poručio je Balen. 

Naveo je i da je je objavljen novi postupak javne nabave za sanaciju dijela otpada, stoji u priopćenju.

Ravnatelj Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" Mario Šiljeg upozorio je na to da je u stručnom smislu nužno razlikovati postojanje mogućeg izvora onečišćenja od dokazanog utjecaja na vode, koji se može utvrditi isključivo rezultatima monitoringa i laboratorijskih analiza.

MILIJUNI ZA SANACIJU DOZNAJEMO Evo što su još pronašli u opasnom otpadu u Gospiću. Sve će pokriti folijom?!
DOZNAJEMO Evo što su još pronašli u opasnom otpadu u Gospiću. Sve će pokriti folijom?!

Rezultati državnog monitoringa voda i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je, trenutačno ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe na području Gospića i Otočca.

Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry rekao je da je Županija od početka uključena u rješavanje problema nelegalno odloženog otpada te zahvalio Vladi RH na financijskom angažmanu koji će omogućiti sanaciju te i drugih lokacija na području Ličko-senjske županije.

Zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić istaknula je da mjerenja kakvoće zraka tijekom cijele godine nisu zabilježila odstupanja od graničnih vrijednosti te da je zrak u Gospiću čist.

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