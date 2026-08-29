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DOSAD POGINULO 19 POMORACA

U Hormuškom tjesnacu i dalje blokirano četristotinjak brodova

Piše HINA,
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U Hormuškom tjesnacu i dalje blokirano četristotinjak brodova
Foto: Reuters
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Četristotinjak brodova i dalje je blokirano u Perzijskom zaljevu šest mjeseci nakon početka rata u Iranu, a tisuće pomoraca još uvijek su izloženi povećanom riziku, upozorila je u subotu Međunarodna pomorska organizacija (IMO)

Iako su neki brodovi i njihove posade uspjeli napustiti Zaljev, do 400 brodova s oko šest tisuća pomoraca od početka sukoba se nije uspjelo sigurno udaljiti, izjavio je u petak u priopćenju glavni tajnik IMO-a Arsenio Dominguez.

Organizacija je od početka rata u Iranu krajem veljače potvrdila 70 napada na međunarodne brodove u Zaljevu u kojima je poginulo 19 pomoraca.

Pogoršanje pomorske sigurnosne situacije u Zaljevu i diljem svijeta šteti svima, nastavio je Dominguez. 

- No to je posebno teško za tisuće pogođenih nedužnih pomoraca - dodao je.

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Pola godine nakon početka prvih izraelsko-američkih napada na Iran, napori prema zaustavljanju sukoba nalaze se u slijepoj ulici, piše dpa. Iran zahtijeva ustupke od američke vlade, a predsjednik SAD-a Donald Trump pokušava izvršiti pritisak na vodstvo u Teheranu kroz „gospodarski rat”.

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Iranske oružane snage u to vrijeme prijetnjama i napadima pokušavaju prisiliti brodarske tvrtke na suradnju, a američka mornarica istovremeno održava pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavila priljev sredstava Teheranu.

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Prema navodima CENTCOM-a, američkog vojnog zapovjedništva nadležnog za regiju, američke su snage u sklopu blokade do sada preusmjerile 82 trgovačka broda, tri su onesposobile, a na dva se ukrcale.

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