U Hrvatskoj raste broj zaraženih od korone: 'Situacija je ipak puno bolja nego prošle godine'

Raste broj oboljelih od korone, potvrdili su za 24sata u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

- Od sredine kolovoza bilježimo porast broja tjedno pristiglih prijava oboljelih od COVID-19, pa smo tako u zadnjem (37.tjednu) praćenja zaprimili nešto manje od 800 prijava oboljelih.

Napominjemo da je broj oboljelih značajno manji od onog zabilježenog prošle godine u isto vrijeme. Tako smo prošle godine u mjesec dana (od 34. do 37. tjednu) imali 6488 prijava oboljelih, a ove godine 2124 prijava - odgovorili su za 24sata iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

'Lani je bio pravi epidemijski ljetni val'

Sličnu epidemiološku situaciju s Covidom, kažu nam, bilježi i većina drugih država EU gdje je prošle godine zabilježen pravi epidemijski ljetni val, za razliku od ovogodišnjeg laganog uzlaznog trenda.

Što se tiče gripe, u HZJZ-u ističu kako se tijekom cijelog ljeta bilježe sporadično oboljeli od gripe, uglavnom kao posljedica putovanja građana u inozemstvo te odlazaka stranih turista u našu državu tijekom turističke sezone.

- Ove godine smo u međusezonskom razdoblju zaključno s 37.tjednom zabilježili 185 oboljelih od gripe, što je nešto više od broja registriranog prošle godine u isto vrijeme (164 prijave).

Prema podacima našeg Referentnog centra za respiratorne viruse za sada ne bilježimo cirkulaciju respiratornog sincicijskog virusa što je očekivano sukladno njegovom uobičajenom sezonskom obrascu - navode.

Ostali respiratorni virusi kao što su koronavirusi, rinovirusi, adenovirusi i niz drugih virusa ne podliježu, ističu u HZJZ-u, obvezi prijavljivanja i praćenja, pa o njima nemaju podatke.

Laboratorij, cjepiva protiv COVID-a 19 | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- No uobičajeno je i za očekivati da se po završetku ljeta i povratkom u vrtiće i školske klupe, povećava broj respiratornih viroza među djecom predškolske i školske dobi, s obzirom na njihovo lako širenje kapljičnim putem te bliski kontakt djece tijekom njihovog boravka u kolektivu - zaključuju.

Liječnik opisao koji su simptomi

Dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora za 24sata je potvrdio da su ambulante pune oboljelih od respiratornih infekcija, prvenstveno korone.

-U posljednje vrijeme bilježimo porast oboljelih od koronavirusa i gripe (influenca tipa A) pri čemu je korona trenutno nešto učestalija. Simptomi su slični i uključuju povišenu temperaturu, respiratorne tegobe, curenje nosa, slabost, malaksalost, kašalj, a često i začepljenje ušiju. Bolest obično traje 3 do 5 dana kod korone, dok gripa može potrajati nešto duže i izraženija je kroz kašalj i grlobolju.

Preporuka je da oboljeli odmaraju najmanje pet dana. Zasad ne bilježimo ozbiljne komplikacije. Korona se češće javlja kod mlađih, dok starije osobe trebaju biti posebno oprezne. U slučaju pogoršanja ili težih simptoma trebaju se javiti liječniku. Za starije postoji i specifičan lijek Paxlovid koji može značajno pomoći, a dostupan je na hitnim prijemima svih bolnica, ne može ga se dobiti na recept.

S obzirom na to da se simptomi korone i gripe jako preklapaju, pacijenti sami ne mogu sa sigurnošću znati o kojoj se bolesti radi bez testiranja - rekao je dr. Soldo za 24sata.