Obavijesti

News

Komentari 11
AMBULANTE PUNE

U Hrvatskoj raste broj zaraženih od korone: 'Situacija je ipak puno bolja nego prošle godine'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
U Hrvatskoj raste broj zaraženih od korone: 'Situacija je ipak puno bolja nego prošle godine'
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/

Od sredine kolovoza bilježimo porast broja tjedno pristiglih prijava oboljelih od COVID-19, pa smo tako u zadnjem (37.tjednu) praćenja zaprimili nešto manje od 800 prijava oboljelih, kažu nam u HZJZ-u.

Raste broj oboljelih od korone, potvrdili su za 24sata u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

- Od sredine kolovoza bilježimo porast broja tjedno pristiglih prijava oboljelih od COVID-19, pa smo tako u zadnjem (37.tjednu) praćenja zaprimili nešto manje od 800 prijava oboljelih.

Napominjemo da je broj oboljelih značajno manji od onog zabilježenog prošle godine u isto vrijeme. Tako smo prošle godine u mjesec dana (od 34. do 37. tjednu) imali 6488 prijava oboljelih, a ove godine 2124 prijava - odgovorili su za 24sata iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

'Lani je bio pravi epidemijski ljetni val'

Sličnu epidemiološku situaciju s Covidom, kažu nam, bilježi i većina drugih država EU gdje je prošle godine zabilježen pravi epidemijski ljetni val, za razliku od ovogodišnjeg laganog uzlaznog trenda.

Što se tiče gripe, u HZJZ-u ističu kako se tijekom cijelog ljeta bilježe sporadično oboljeli od gripe, uglavnom kao posljedica putovanja građana u inozemstvo te odlazaka stranih turista u našu državu tijekom turističke sezone. 

STRATUS U porastu broj zaraženih novom vrstom korone u Europi: 'Jedan od simptoma je i promuklost'
U porastu broj zaraženih novom vrstom korone u Europi: 'Jedan od simptoma je i promuklost'

- Ove godine smo u međusezonskom razdoblju zaključno s 37.tjednom zabilježili 185 oboljelih od gripe, što je nešto više od broja registriranog prošle godine u isto vrijeme (164 prijave).

Prema podacima našeg Referentnog centra za respiratorne viruse za sada ne bilježimo cirkulaciju respiratornog sincicijskog virusa što je očekivano sukladno njegovom uobičajenom sezonskom obrascu - navode.

Ostali respiratorni virusi kao što su koronavirusi, rinovirusi, adenovirusi i niz drugih virusa ne podliježu, ističu u HZJZ-u, obvezi prijavljivanja i praćenja, pa o njima nemaju podatke.

Laboratorij, cjepiva protiv COVID-a 19
Laboratorij, cjepiva protiv COVID-a 19 | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- No uobičajeno je i za očekivati da se po završetku ljeta i povratkom u vrtiće i školske klupe, povećava broj respiratornih viroza među djecom predškolske i školske dobi, s obzirom na njihovo lako širenje kapljičnim putem te bliski kontakt djece tijekom njihovog boravka u kolektivu - zaključuju.

Liječnik opisao koji su simptomi

Dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora za 24sata je potvrdio da su ambulante pune oboljelih od respiratornih infekcija, prvenstveno korone.

VANGINA PROROČANSTVA: 1. DIO Vanga je predvidjela pandemiju Covida? 'Ljudi padaju na ulici i umiru. Korona će biti oko nas...'
Vanga je predvidjela pandemiju Covida? 'Ljudi padaju na ulici i umiru. Korona će biti oko nas...'

-U posljednje vrijeme bilježimo porast oboljelih od koronavirusa i gripe (influenca tipa A) pri čemu je korona trenutno nešto učestalija. Simptomi su slični i uključuju povišenu temperaturu, respiratorne tegobe, curenje nosa, slabost, malaksalost, kašalj, a često i začepljenje ušiju. Bolest obično traje 3 do 5 dana kod korone, dok gripa može potrajati nešto duže i izraženija je kroz kašalj i grlobolju.

Preporuka je da oboljeli odmaraju najmanje pet dana. Zasad ne bilježimo ozbiljne komplikacije. Korona se češće javlja kod mlađih, dok starije osobe trebaju biti posebno oprezne. U slučaju pogoršanja ili težih simptoma trebaju se javiti liječniku. Za starije postoji i specifičan lijek Paxlovid koji može značajno pomoći, a dostupan je na hitnim prijemima svih bolnica, ne može ga se dobiti na recept.

S obzirom na to da se simptomi korone i gripe jako preklapaju, pacijenti sami ne mogu sa sigurnošću znati o kojoj se bolesti radi bez testiranja - rekao je dr. Soldo za 24sata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025