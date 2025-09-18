U porastu broj zaraženih novom vrstom korone u Europi: 'Jedan od simptoma je i promuklost'

Diljem Europe bilježi se porast broja zaraženih, a glavnu ulogu u trenutnom valu ima nova podvarijanta virusa SARS-CoV-2, službeno nazvana XFG, no u javnosti već poznata pod nadimkom "Stratus". Zbog brzine širenja i potencijalnih implikacija za javno zdravstvo, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificirala ju je kao "varijantu pod nadzorom", pozivajući na pojačan oprez i praćenje.

Poput mnogih svojih prethodnika, Stratus pripada velikoj obitelji Omicron varijanti, no njegova je genetika nešto složenija. Znanstvenici ga opisuju kao rekombinantnu ili "Frankenstein" varijantu. To znači da je nastao kada su dvije različite podvarijante, u ovom slučaju LF.7 i LP.8.1.2, istovremeno zarazile istu stanicu i razmijenile svoj genetski materijal, stvarajući potpuno novi hibridni virus.

Ovaj proces nije neuobičajen za koronaviruse, no postaje značajan kada novonastala varijanta stekne svojstva koja joj daju prednost nad drugima. U slučaju Stratusa, to se odnosi na četiri ključne mutacije u proteinu šiljka (spike protein), dijelu virusa koji se veže za ljudske stanice. Smatra se da mu te promjene omogućuju učinkovitije izbjegavanje imunosnog odgovora stečenog prethodnim zarazama ili cijepljenjem.

Zanimljivo je da su znanstvenici i građanski entuzijasti koji prate evoluciju virusa za ovu i konkurentsku varijantu Nimbus (NB.1.8.1) odabrali nadimke iz meteorologije. Dok su se ranije varijante nazivale po mitološkim bićima (Kraken) ili astronomskim pojmovima (Eris, Pirola), sada su na red došle vrste oblaka.

Šibenik: Interes za testiranje na COVID-19 svakim danom sve je manji | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Iako je prvi uzorak XFG varijante zabilježen u siječnju 2025. godine, njezino globalno širenje ubrzalo se tek posljednjih mjeseci. Prema podacima WHO-a, do kraja lipnja Stratus je činio gotovo 23% svih globalno sekvenciranih slučajeva COVID-19, što je značajan skok sa svega 7,4% koliko je iznosio početkom svibnja. Do sada je detektiran u najmanje 38 zemalja.

Kako piše Fenix magazin, broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj ponovno raste. Prema najnovijim podacima Instituta Robert Koch (RKI), u 37. tjednu 2025. zabilježeno je ukupno 2.396 novih infekcija, što je porast u odnosu na 2.153 slučaja iz prethodnog tjedna. U porastu je i broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija među svim dobnim skupinama.

- Koronavirus je ostao s nama, s njim ćemo živjeti dugoročno - rekao je liječnik i medicinski novinar Christoph Specht.

Ističe da trenutna situacija nije usporediva s prvim godinama pandemije.

- Naš imunitet je sada mnogo jači, a simptomi koje ljudi prijavljuju uglavnom su blagi: promuklost, bolno grlo, klasični simptomi prehlade, Koronavirus više nije iznimka, ako se netko boji korone, trebao bi se bojati i ostalih virusa koji kruže tijekom jeseni i zime - dodao je.

Simptomi koje uzrokuje Stratus uglavnom su slični onima kod prijašnjih Omicron varijanti i najčešće nalikuju prehladi. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi sljedeće uobičajene znakove na koje treba obratiti pozornost: kašalj, grlobolja i začepljen nos, umor i glavobolja, bolovi u mišićima i tijelu, blaga temperatura ili zimica, novi gubitak osjeta okusa ili mirisa.

Ipak, liječnici i pacijenti primijetili su jedan simptom koji se češće povezuje upravo sa Stratusom, a to je promuklost ili hrapav glas.

Unatoč brzom širenju, sve dostupne informacije upućuju na to da Stratus ne uzrokuje teže kliničke slike od svojih prethodnika. Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je ukupni rizik za javno zdravlje kao "nizak".