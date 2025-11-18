U Hrvatsku prokrijumčarili 380 kg marihuane i šest kg kokaina! Uskok je pokrenuo istragu...

Uskok je, temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv državljanina Crne Gore i dvojice hrvatskih državljana koje tereti da su u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 380 kilograma marihuane i šest kilograma kokaina.

Tužiteljstvo navodi da su se trojica od početka svibnja do 27. kolovoza prošle godine povezali u zajedničko djelovanje radi zarade kontinuiranom kupovinom i prodajom većih količina konoplje i kokaina.

Državljanin Crne Gore i jedan od Hrvata kupovali su konoplju u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj te su organizirali i financirali krijumčarenje droge na zagrebačko područje.

Treći okrivljeni unajmljivao je garaže u Zagrebu radi skrivanja i prepakiravanja droge, dok su prokrijumčarenu konoplju i kokain skrivali u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži.

Nakon pripreme za prodaju, dvojica su pronalazili kupce, dok je treći po uputama jednog od njih prevozio drogu do krajnjih korisnika.

Ukupno je u Hrvatsku prokrijumčareno najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina. Prodano je najmanje 171,3 kilograma konoplje za 342.548 eura i 3,7 kilograma kokaina za 78.339 eura.

Preprodajom droge osumnjičenici su si pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887 eura, koju su međusobno podijelili prema ulogama u zločinačkom udruženju, izvijestio je Uskok koji je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv državljanina Crne Gore, dok se preostala dvojica već nalaze u istražnom zatvoru.