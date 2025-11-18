Obavijesti

News

Komentari 0
DVA HRVATA I CRNOGORAC

U Hrvatsku prokrijumčarili 380 kg marihuane i šest kg kokaina! Uskok je pokrenuo istragu...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
U Hrvatsku prokrijumčarili 380 kg marihuane i šest kg kokaina! Uskok je pokrenuo istragu...
Foto: Istarska policija

Ukupno je u Hrvatsku prokrijumčareno najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina. Prodano je najmanje 171,3 kilograma konoplje za 342.548 eura i 3,7 kilograma kokaina za 78.339 eura...

Uskok je, temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv državljanina Crne Gore i dvojice hrvatskih državljana koje tereti da su u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 380 kilograma marihuane i šest kilograma kokaina.

Tužiteljstvo navodi da su se trojica od početka svibnja do 27. kolovoza prošle godine povezali u zajedničko djelovanje radi zarade kontinuiranom kupovinom i prodajom većih količina konoplje i kokaina.

NOVA AKCIJA Uhićenja po nalogu Uskoka na području Zagreba, u fokusu im je jedna osoba, radi se o drogi
Uhićenja po nalogu Uskoka na području Zagreba, u fokusu im je jedna osoba, radi se o drogi

Državljanin Crne Gore i jedan od Hrvata kupovali su konoplju u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj te su organizirali i financirali krijumčarenje droge na zagrebačko područje.

Treći okrivljeni unajmljivao je garaže u Zagrebu radi skrivanja i prepakiravanja droge, dok su prokrijumčarenu konoplju i kokain skrivali u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži.

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge
Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge

Nakon pripreme za prodaju, dvojica su pronalazili kupce, dok je treći po uputama jednog od njih prevozio drogu do krajnjih korisnika.

Ukupno je u Hrvatsku prokrijumčareno najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina. Prodano je najmanje 171,3 kilograma konoplje za 342.548 eura i 3,7 kilograma kokaina za 78.339 eura.

Preprodajom droge osumnjičenici su si pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887 eura, koju su međusobno podijelili prema ulogama u zločinačkom udruženju, izvijestio je Uskok koji je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv državljanina Crne Gore, dok se preostala dvojica već nalaze u istražnom zatvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
UŽAS U ZAGREBU

Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025