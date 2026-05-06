U Hrvatsku stigle Pavlekove stvari: 6 mobitela, 25 kartica i crna knjižica sa šifrom!

Kako piše Dnevnik.hr, u Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka, šest mobitela, 25 bankovnih kartica i crna knjižica sa šifrom. Pavlek se, kako piše Dnevnik.hr, protivi izručenju, a određen mu je istražni zatvor od 40 dana.

Podsjećamo, nedavno je Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao kako bi Pavlek mogao biti izručen Hrvatskoj već sljedeći tjedan, ako ne uloži žalbu na izručenje.

Kazahstan je, iako s Hrvatskom nema ugovor o izručenju, član Interpola i potpisnik međunarodnih konvencija koje omogućuju provedbu takvih postupaka. Ako se Pavlek odluči žaliti, postupak izručenja mogao bi potrajati.

- Što se tiče Ministarstva pravosuđa, ako kolege u Kazahstanu zatraže dodatnu dokumentaciju vezanu za prijevod ili rješenje o određivanju istrage, to ćemo dostaviti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga slijedi rasprava u Kazahstanu - pojasnio je Habijan.