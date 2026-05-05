Rodeš o Pavleku: Nisi ga više zanimao ako nisi pobjeđivao

Vedran Pavlek (53) je napravio puno dobrih stvari, ali sada vidimo da je očigledno napravio i puno loših stvari, poručio je hrvatski skijaški reprezentativac Istok Rodeš (30) u intervjuu za emisiju Sport Nedjeljom. Podsjetimo, Rodeš je nakon sezone u kojoj je osvojio 12 bodova u Svjetskom kupu ostao bez potpunog financiranja za sljedeću natjecateljsku sezonu, a u velikom intervjuu za 24sata otvoreno je pričao o posljedicama za njegovu skijašku karijeru.

Nedavno je Pavlek uhićen u Kazahstanu, a Rodeš je progovorio o njegovoj potpunoj kontroli nad skijaškim sustavom.

- Vodio je Savez 24 sata dnevno do najsitnijih detalja i nije se druge ništa puno pitalo. To je moglo do neke mjere funkcionirati dobro, ali nakon nekog vremena to postane kao privatno. Da je bilo dobrih stvari, bilo je. Pavlek je volio skijanje, živio je za naše rezultate. Ali i neke su se stvari mogle napraviti drugačije, bolje - progovorio je Rodeš u emisiji Sport Nedjeljom.

Rodeš je smatrao kako je bivši direktor CroSki saveza većinu svoje pažnje usmjerio onima koji su bili u stanju ostvariti najbolje rezultate.

- Da se razumijemo, govorim samo o skijanju, ne o ovim drugom stvarima i svemu što se događa oko Pavleka. Najveći problem bio je to što je gledao samo i zanimali su ga samo oni za koje je procijenio da mogu pobjeđivati u Svjetskom kupu. Čim je procijenio da ne možeš pobijediti, više ga nisu interesirao - zaključio je hrvatski skijaš.