Obavijesti

Sport

Komentari 4
HRVATSKI SKIJAŠ

Rodeš o Pavleku: Nisi ga više zanimao ako nisi pobjeđivao

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Rodeš o Pavleku: Nisi ga više zanimao ako nisi pobjeđivao
Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske skijaške reprezentacije u hotelu Zonar | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vodio je Savez 24 sata dnevno do najsitnijih detalja i nije se druge ništa puno pitalo. To je moglo do neke mjere funkcionirati dobro, ali nakon nekog vremena to postane kao privatno, poručio je Rodeš

Admiral

Vedran Pavlek (53) je napravio puno dobrih stvari, ali sada vidimo da je očigledno napravio i puno loših stvari, poručio je hrvatski skijaški reprezentativac Istok Rodeš (30) u intervjuu za emisiju Sport Nedjeljom. Podsjetimo, Rodeš je nakon sezone u kojoj je osvojio 12 bodova u Svjetskom kupu ostao bez potpunog financiranja za sljedeću natjecateljsku sezonu, a u velikom intervjuu za 24sata otvoreno je pričao o posljedicama za njegovu skijašku karijeru.

Nedavno je Pavlek uhićen u Kazahstanu, a Rodeš je progovorio o njegovoj potpunoj kontroli nad skijaškim sustavom.

- Vodio je Savez 24 sata dnevno do najsitnijih detalja i nije se druge ništa puno pitalo. To je moglo do neke mjere funkcionirati dobro, ali nakon nekog vremena to postane kao privatno. Da je bilo dobrih stvari, bilo je. Pavlek je volio skijanje, živio je za naše rezultate. Ali i neke su se stvari mogle napraviti drugačije, bolje - progovorio je Rodeš u emisiji Sport Nedjeljom.

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske skijaške reprezentacije u hotelu Zonar
Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske skijaške reprezentacije u hotelu Zonar | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Rodeš je smatrao kako je bivši direktor CroSki saveza većinu svoje pažnje usmjerio onima koji su bili u stanju ostvariti najbolje rezultate.

HOĆE LI SE ŽALITI? Habijan o izručenju Pavleka: 'Sve ovisi o njegovim potezima'
Habijan o izručenju Pavleka: 'Sve ovisi o njegovim potezima'
OGROMNA AFERA U SPORTU Započeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru? 'Istražuje se organizacija događaja...'
Započeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru? 'Istražuje se organizacija događaja...'

- Da se razumijemo, govorim samo o skijanju, ne o ovim drugom stvarima i svemu što se događa oko Pavleka. Najveći problem bio je to što je gledao samo i zanimali su ga samo oni za koje je procijenio da mogu pobjeđivati u Svjetskom kupu. Čim je procijenio da ne možeš pobijediti, više ga nisu interesirao - zaključio je hrvatski skijaš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'
TRANSFER KARIJERE

Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026