U iOLAP-u se zaposlili nakon studija pa su uz posao uspjeli dobiti i 'prvu iOLAP bebu'...

IOLAP je globalna IT firma koja poput prave udavače zna da u životu prvo treba pridobiti naklonost izabranikove majke. Zato je majci projekt menadžera za Majčin dan poslala čestitku zahvale što ga je rodila...

<p>iOLAP je globalna IT tvrtka koja pruža usluge izrade softverskih rješenja po mjeri za poslovne korisnike diljem svijeta. Sa sjedištima u Dallasu, u SAD-u, i Rijeci, ima više od 200 zaposlenika te posluje već dulje od 20 godina. Ona je po izboru 24sata i partnera jedan od najboljih srednjih poslodavaca na natječaju Poslodavac za 5.</p><p>Europsko sjedište u centru Rijeke osnovano je 2011. godine, kad je dvojicu vlasnika put slučajno nanio u Grad koji teče, gdje su prepoznali potencijal za širenje poslovanja. Onamo su se u konačnici preselili na godinu dana, koliko im je trebalo da tvrtku "stave na hrvatske noge". Iako su tad počeli s tek 15 zaposlenika, firma od početka eksponencijalno raste i posljednjih godina zapošljava oko 40 ljudi godišnje. iOLAP-ov portfelj usluga čine analitika podataka, razvoj i dizajn aplikacija te umjetna inteligencija i strojno učenje.</p><p>Naime, radi se o jednoj od tvrtki koje su zadovoljni djelatnici prijavili na natječaj Poslodavac za 5, ističući sve dobrobiti zbog kojih niti ne razmišljaju o drugom poslu, a kamoli, poput mnogih mladih danas, o odlasku na rad u inozemstvo.</p><p><br/> - U iOLAP-u sam od samog osnutka riječkog ogranka, od prije devet godina, a do svega je došlo sasvim slučajno kad sam bila na 4. godini studija, dok se u Rijeci održavao sajam poslova. Otišla sam vidjeti što se nudi i nisam ni slutila da bi mi upravo taj sajam, tj. prijava za rad u ovoj firmi, mogao odrediti budućnost. Svidjela mi se ideja da klasične studentske poslove zamijenim radom u struci i prije nego što studij privedem kraju. Odmah na prvom intervjuu dojmio me se pristup ljudi koji su me intervjuirali te razgovor s vlasnicima. Očekivala sam klasični šefovski pristup, no dočekali su me dragi, opušteni i susretljivi ljudi. Nisam znala mnogo detalja o iOLAP-u, ali ono što me privuklo je činjenica da se radi o stranom poslodavcu i projektima za strane klijente. To mi je tad, kao osobi bez radnog iskustva, bio izazov, prvi pravi posao i izlazak iz zone komfora. Veselila sam se saznati kako izgledaju kultura i međuljudski odnosi unutar cijele tvrtke - prisjeća se Diana Bokulić (32), koja je na poslu upoznala i sadašnjeg supruga te postala, kako to u šali kolege znaju reći, majka prve iOLAP bebe. Tom prilikom od svojih poslodavaca je dobila "klokanicu" (nosiljku za bebe), koju i danas, iako je vrlo iznošena, čuva kao lijepu uspomenu. </p><p>Vrlo brzo postalo joj je jasno kako iOLAP, osim mnogobrojnih pogodnosti, pruža mogućnost napretka.</p><p>- Hijerarhija je organizirana tako da se svačiji glas i svačija želja čuju. Imamo osobe koje se brinu za naše karijere, koje daju sve od sebe da naše želje i mogućnosti tvrtke drže u balansu. Netko će vrlo brzo nakon zaposlenja pokazati interes da bude voditelj nekog projekta, a netko će uživati u razvijanju rješenja te nastojati svoje iskustvo ili karijeru razvijati u tom smjeru. Koji god put odabrali, odluka će biti ispoštovana, a prilika pružena.</p><p>No ono što je meni najbitnije jest upravo ta korektna, slobodna i otvorena komunikacija s kolegama i nadređenima, mogućnost da izrazim svoje stavove bez obzira na to što se ponekad i razilazimo u njima, činjenica da znam kako se o svemu možemo dogovoriti, bilo to privatnog ili poslovnoga karaktera, i da će netko reagirati i dati sve od sebe da se problem riješi ako do njega dođe. S obzirom na to da sam majka malog djeteta, pokušavam i želim dati najbolje od sebe u oba svijeta, no ponekad se dogodi da roditeljske obaveze ukradu dio poslovnog vremena.</p><p>Ipak, uvijek sam naišla na razumijevanje svih, pa čak i kad je 'gorjelo' na projektu. Kod nas je uvijek naglasak na ljudskom i prijateljskom odnosu. Kako sam se ovdje zaposlila još kao studentica, mogu reći da sam i tijekom studentskog života uvijek nailazila na razumijevanje za odlaske na predavanja i ispite. Ta praksa se i danas nastavlja s obzirom na to da imamo zaista mnogo zaposlenih studenata. Postoji uvodna rečenica jedne TV serije: 'Obitelj je na prvome mjestu, a zatim posao'. Ta se filozofija može primijeniti i u iOLAP kulturi, gdje smo svi kao jedna velika obitelj - kaže Diana, kojoj nijednom nije palo na pamet otići u neku drugu tvrtku.</p><p>Poput Diane, kolega Tomislav Vesić (23) u navedenoj se tvrtki zaposlio još kao student treće godine Pomorskog fakulteta, prijavivši se na oglas za potražnju junior developera u kojem je bilo navedeno da, iako traže minimalno tehničko predznanje, naglasak je na motivaciji i želji za učenjem te analitičkim vještinama. </p><p><br/> - Najveći strah koji sam imao kad sam tek počeo raditi je da neću stići obavljati svoje poslove i obaveze na faksu te da se neću moći dogovoriti s nadređenima za slobodno vrijeme. Taj strah pokazao se besmislenim jer mi je iOLAP uvijek omogućio slobodno vrijeme kad god je za to bilo potrebe. Također, od početka mojeg rada konstantno me potiču na učenje novih programskih jezika koji me zanimaju i pružili su mi pomoć pri svakom pitanju koje me zanimalo - ističe zadovoljno Tomislav.</p><p>Projekt menadžer Kristian Suljić (27) razgovor za posao pamti po tome što je dobio dojam da, iako je formalno obrazovanje bitan<br/> čimbenik u procesu zapošljavanja, ono nije presudno; više se traži i vrednuje sposobnost rješavanja problema.</p><p>- Uzajamno povjerenje i obećanje da će se trud i rad jednom isplatiti u mojem slučaju nisu bili isprazni i to je nešto što iznimno cijenim kod takvih poslodavaca, kojih nema baš u izobilju. Naime, sav trud i rad podržani su i financijskim paketom pogodnosti koji se može koristiti za vlastiti napredak. Ovisno o senioritetu, iznos kompletnog paketa varira, ali kroz sve stupnjeve je konstantan minimalni individualni budžet za edukacije i usavršavanje od 500 dolara - kaže Kristian, čija majka nikad neće zaboraviti čestitku za Majčin dan kojom joj je iOLAP zahvalio na tako vrijednom, sposobnom te dobrom sinu i djelatniku.</p><p><br/> Dodaje kako je jedan od važnih recentnijih trenutaka odluka da će tvrtka u 2020. za svako rođeno dijete dodjeljivati bonus od 10.000 kn, što je za novopečene roditelje, poput njega, itekakva pomoć.</p><p>Osim velikih mogućnosti za napredak, konkurentnih plaća, sigurnosti, konstantnih novih i zanimljivih projekata, mnogobrojnih edukacija, priznanja, poticaja, bonusa, novčanih nagrada, darova, teambuildinga, poticanja pozitivnog duha, zdravog života, održavanja običaja i slično, djelatnici kao prednost najviše ističu pozitivnu i opuštenu poslovnu atmosferu, bez "presinga", nervoze i treniranja strogoće, te odličnu slobodnu i efektivnu komunikaciju među svima. </p><p>- Ako želiš raditi negdje gdje se traže i cijene rad i trud, to je to. Svaki trud uložen u iOLAP se prati i nagrađuje. Ovdje se pruža prilika za upoznavanje različitih segmenata IT-a, tehnologija i poslovnih procesa. Osim redovite plaće, iOLAP ti nudi nekoliko bonusa i benefita koje si možeš sam posložiti ovisno o svojim potrebama i trenutačnoj poziciji - složni su djelatnici.</p><p>- Također, za one kojima možda nedostaje hrabrosti jer im engleski jezik nije vrlo dobar, želim napomenuti kako to nije razlog da posustanete. Unutar iOLAP-a organiziramo radionice, tj. tečajeve engleskog jezika s instruktorima koji, osim znanja jezika, potiču razvoj komunikacijskih vještina za one koji gaje strah od nastupa i prezentiranja pred publikom - objašnjava menadžerica ljudskih potencijala Ozana Olujić (28).</p><p>Uz to, firma često traži povratne informacije od svih zaposlenika u vidu anketa ili jedan na jedan razgovora s voditeljima timova i HR-om. Od zadovoljstva poslovnim procesima do želja za organiziranjem različitih događanja ili uvođenjem novih benefita, traži se feedback na svim područjima relevantnima zaposleniku. Taj feedback uzima se u obzir pri kreiranju i promjeni poslovnih procesa, no iznimno je bitno biti i proaktivan u kreiranju poticajnog i ugodnog radnog okruženja.</p><p><br/> - Ako želite nešto pohvaliti ili pokuditi, možete to slobodno reći svom nadređenom ili direktno nekome iz višeg menadžmenta. Svi su otvoreni za slušanje i razgovor. Ne morate se bojati da će se nešto loše dogoditi ako izrazite suprotno mišljenje na glas - kažu.<br/> Nominacijom za nagradu Poslodavac za 5 oduševljeni su i direktori riječkog ogranka iOLAP-a, koji se nadaju pobjedi.<br/> - Sama nominacija za ovaj natječaj, a kasnije i ulazak u top 4 poslodavca, za nas je veliko priznanje. To je još jedan u nizu dokaza da su se naša stalna ulaganja u ljudske potencijale te konstantno osiguravanje konkurentnih uvjeta rada isplatili te planiramo nastaviti u istom smjeru. Njegujemo 'open door' stil poslovanja, što znači da zaposlenici u svakom trenutku mogu doći do nadređenih, uz čiji se feedback stalno poboljšavamo. Naše načelo je da su zaposlenici temelj svega. Njihovo zadovoljstvo nam je na prvome mjestu jer ultimativno i posljedično dovodi do boljeg poslovanja te kvalitetnijih tehnoloških rješenja.</p><p>Želimo istaknuti kako u IT branši postoji velika potražnja za kadrom te je velika prednost što se u samo šest mjeseci treninga i edukacije može dovoljno naučiti kako bi se krenulo raditi u realnom sektoru. Krucijalno je da je osoba koja se želi prijaviti za posao kod nas motivirana, željna znanja i iskustva te da ima dobre temelje inženjerskog načina razmišljanja kako bi logično mogla riješiti tehničke probleme. Najbitnija je motivacija, a mi možemo pružiti znanje i stručnost te mogućnost napretka i usmjeravanja.<br/> Ono što je također prednost IT zanimanja, kao što smo se uvjerili u nedavnom slučaju rada od kuće cijelog poduzeća u vrijeme karantene, jest da se može vrlo lako i dobro obavljati od bilo kuda. Sve to su potvrdili i naši klijenti, koji se većinom nalaze na području Sjeverne Amerike, ali i u 15-ak država Europe: Škotskoj, Crnoj Gori, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj... - složni su direktori Edi Grbac (30) i Nikola Kostrenčić (32).</p><p>Iako je jedino hrvatsko sjedište ove američke tvrtke u Rijeci, firma zapošljava djelatnike iz gradova cijele Hrvatske te oni koji nisu iz Rijeke rade od kuće.</p><p>- Ciljevi su nam ambiciozni, u ovom trenutku zapošljavamo 15 novih kolega te planiramo da se takav rast nastavi i u budućnosti - zaključuje marketing menadžerica Petra Hanza (29).</p><p>Tvrtka se prostire na dva kata (1500 m2) u zgradi ponad parkirališta Zagrad u centru Rijeke. Osim konferencijskih sala, ureda, dviju kuhinja, tu je tzv. game room, gdje se djelatnici po potrebi odmaraju igrajući videoigre ili stolni nogomet.</p>