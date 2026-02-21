U Italiji preminulo dvogodišnje dijete nakon komplikacija zbog oštećenog srca donora

Nema ga više, prenijela je novinska agencija ANSA riječi njegove majke dok je u suzama napuštala bolnicu u Napulju. Dodala je da planira osnovati zakladu u spomen na svojeg sina.

Prema bolnici, Domenico je preminuo na intenzivnoj njezi „kao posljedica iznenadnog i nepovratnog pogoršanja kliničkog stanja“.

Slučaj je privukao široku pozornost u Italiji, dijelom zbog očitih pogrešaka tijekom postupka.

Nakon dugog čekanja, srce donora konačno je pronađeno neposredno prije Božića za dječaka koji je rođen s urođenom srčanom manom. Međutim, organ je nepravilno hlađen tijekom transporta, što je uzrokovalo teška oštećenja.

U srijedu je tim liječnika odlučio da bi nova transplantacija bila uzaludna, također napominjući da drugi organi, uključujući bubrege, više ne funkcioniraju ispravno. Bolnica je izjavila da cijeli medicinski tim stoji uz obitelj „u ovom trenutku ogromne boli s poštovanjem i iskrenom suosjećanjem“.

U ranim jutarnjim satima, bolnica je izvijestila da se Domenicovo stanje naglo pogoršalo. Kardinal Domenico Battaglia, napuljski nadbiskup, dao je posljednju pomast prije njegove smrti.

Domenico je bio hospitaliziran gotovo dva mjeseca, većinom u komi. Bio je spojen na aparat za održavanje života dok je čekao srce donora. Unatoč nadama za novi organ, liječnici su na kraju zaključili da ponovljena operacija neće uspjeti, a njegovo ime je uklonjeno s liste čekanja za transplantaciju srca.

Tužitelji su otvorili istragu o incidentu, a šest zdravstvenih djelatnika obuhvaćeno je istragom slučaja koji je izazvao bijes u Italiji. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da "cijela Italija žali za gubitkom malog Domenica, ratnika koji nikada neće biti zaboravljen".

Na X je napisala: "U svoje ime i ime vlade, izražavam najiskreniju i najdublju sućut njegovoj majci Patriziji, ocu Antoniju i svim njegovim voljenima. Sigurna sam da će nadležne vlasti u potpunosti rasvijetliti ovaj strašni slučaj."