Obavijesti

News

Komentari 1
'OČITE GREŠKE TIJEKOM POSTUPKA'

U Italiji preminulo dvogodišnje dijete nakon komplikacija zbog oštećenog srca donora

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Italiji preminulo dvogodišnje dijete nakon komplikacija zbog oštećenog srca donora
Foto: Salvatore La Porta/REUTERS

Dvogodišnji dječak u Italiji sa srčanim problemima umro je u subotu zbog komplikacija nakon što je primio oštećeno srce donora. Domenico je preminuo na intenzivnoj njezi

Admiral

Nema ga više, prenijela je novinska agencija ANSA riječi njegove majke dok je u suzama napuštala bolnicu u Napulju. Dodala je da planira osnovati zakladu u spomen na svojeg sina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Srce VIDEO
Srce | Video: 24sata/pixsell

Prema bolnici, Domenico je preminuo na intenzivnoj njezi „kao posljedica iznenadnog i nepovratnog pogoršanja kliničkog stanja“.

Slučaj je privukao široku pozornost u Italiji, dijelom zbog očitih pogrešaka tijekom postupka.

Nakon dugog čekanja, srce donora konačno je pronađeno neposredno prije Božića za dječaka koji je rođen s urođenom srčanom manom. Međutim, organ je nepravilno hlađen tijekom transporta, što je uzrokovalo teška oštećenja.

U srijedu je tim liječnika odlučio da bi nova transplantacija bila uzaludna, također napominjući da drugi organi, uključujući bubrege, više ne funkcioniraju ispravno. Bolnica je izjavila da cijeli medicinski tim stoji uz obitelj „u ovom trenutku ogromne boli s poštovanjem i iskrenom suosjećanjem“.

NEVJEROJATNO OTKRIĆE SENZACIONALNO Jedan bubreg za sve! Otkrili su kako 'brisati' krvne grupe, rezultati su čudo!
SENZACIONALNO Jedan bubreg za sve! Otkrili su kako 'brisati' krvne grupe, rezultati su čudo!

U ranim jutarnjim satima, bolnica je izvijestila da se Domenicovo stanje naglo pogoršalo. Kardinal Domenico Battaglia, napuljski nadbiskup, dao je posljednju pomast prije njegove smrti.

Domenico je bio hospitaliziran gotovo dva mjeseca, većinom u komi. Bio je spojen na aparat za održavanje života dok je čekao srce donora. Unatoč nadama za novi organ, liječnici su na kraju zaključili da ponovljena operacija neće uspjeti, a njegovo ime je uklonjeno s liste čekanja za transplantaciju srca.

BRZA AKCIJA Policija im pomogla u vožnji zbog transplantacije: Za sat su stigli od Rakovice do Zagreba!
Policija im pomogla u vožnji zbog transplantacije: Za sat su stigli od Rakovice do Zagreba!

Tužitelji su otvorili istragu o incidentu, a šest zdravstvenih djelatnika obuhvaćeno je istragom slučaja koji je izazvao bijes u Italiji. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da "cijela Italija žali za gubitkom malog Domenica, ratnika koji nikada neće biti zaboravljen".

NESTVARNA PRIČA Petrin novi život: 'Tugovala sam jer zbog bolesti neću na koncert. Baš tad dobila sam novo srce'
Petrin novi život: 'Tugovala sam jer zbog bolesti neću na koncert. Baš tad dobila sam novo srce'

Na X je napisala: "U svoje ime i ime vlade, izražavam najiskreniju i najdublju sućut njegovoj majci Patriziji, ocu Antoniju i svim njegovim voljenima. Sigurna sam da će nadležne vlasti u potpunosti rasvijetliti ovaj strašni slučaj."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić
REZULTATI EUROJACKPOTA

Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2)
FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'
POGLEDAJTE

FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026