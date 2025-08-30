U izraelskim zračnim napadima ubijen premijer hutističke vlade i nekoliko ministara u Jemenu

Premijer hutističke vlade Jemena i nekoliko drugih ministara ubijeni su u izraelskom zračnom napadu na glavni grad Sanu, izvijestila je novinska agencija hutista u subotu, pozivajući se na priopćenje čelnika Vrhovnog političkog vijeća hutista, Mahdija al-Mašata. Brojne druge osobe ozlijeđene su u izraelskom napadu u četvrtak, navodi se, no bez drugih detalja.

Izrael je rekao u petak da je napadom ciljao načelnika glavnog stožera, ministra obrane i druge visoke dužnosnike te da provjerava ishod napada.

Iz Mašatova priopćenja ne može se iščitati je li među ubijenima i hutistički ministar obrane.

Ahmad Galib al-Rahui postao je premijer prije približno godinu dana, no stvarni čelnik vlade je njegov zamjenik Mohamed Moftah, koji je u subotu imenovan na dužnost premijera.

Na Rahuija se uvelike gledalo kao na figuru koja nije bila dio unutrašnjeg uskog kruga hutističkih dužnosnika.

Izraelska vojska rekla je da su njezini borbeni zrakoplovi pogodili područje Sane gdje su se okupljali viši hutistički dužnosnici, opisujući napad kao "kompleksnu operaciju" koju je omogućilo prikupljanje obavještajnih podataka i zračna superiornost.

U četvrtak, izraelske sigurnosne snage rekle su da su mete bile razne lokacije na kojima su se okupljali brojni viši hutistički dužnosnici kako bi gledali televizijske govore koje je snimio čelnik Abdul Malik al-Huti.

Hutisti iz solidarnosti s Palestincima u Gazi napadaju brodove u Crvenom moru. Također ispaljuju projektile prema Izraelu, od kojih se većina presretne.

Izrael zauzvrat napada područja Jemena pod kontrolom hutista, uključujući i ključnu luku Hudeidu.