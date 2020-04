Sjajne vijesti: Pet županija bez novooboljelih od korona virusa

9.00

Novi naslovi iz VBZ-a za ugodno provođenje vremena u izolaciji

Nakladnička kuća VBZ pripremila je nekoliko novih naslova za ugodno provođenje vremena u izolaciji, atraktivnih književnih noviteta za svačiji ukus, od romana i zbirki poezije do nezaobilaznog feminističkog štiva i bezvremenskih bisera mudrosti.

Knjiga nigerijske književne zvijezde Chimamande Ngozi Adichie "Draga Ijeawele ili Feministički manifest u petnaest savjeta" odgovor je te književnice na pismo prijateljice u kojem je ona moli za savjete kako da odgaja svoju djevojčicu u današnjem vremenu.

Za sve ljubitelje mediteranskih boja, zvukova, slika i sjećanja VBZ je pripremio novi roman Marine Horkić "Dobre zvijezde Mliječne staze". U romanu se dvoje daljih rođaka – prkosna i karizmatična Marga i bonvivan i sanjar talijansko-hrvatskog podrijetla, Gvido, susreću 1929. godine na obiteljskoj proslavi.

Zbirka poezije "Ježene kožice" Darka Cvijetića koliko god bila zasićena smrću, otežala od rasapa, u sebi čuva iskru nade, kao nakon teških bolesti, kad netko ustane iz kreveta i sporo dobaulja do kuhinje da uzme jabuku. Prestravljeni gledamo u to čudo. I čekamo da se vrati na kauč, ili da se zauvijek sruši. O takvom pitanju govori ova knjiga, hoćemo li, nakon svega, moći do te jabuke, do tog novog života?

Mlada grčka autorica Kallia Papadaki, dobitnica nagrade EU za književnost, u svojem hvaljenom romanu "Dendriti" donosi priču o grčkim doseljenicima u Novi svijet koja podsjeća na to da su i Europljani stoljećima bili imigranti, pokušavajući preživjeti i naći bolji život. "Dendriti" su, osim na hrvatski, prevedeni i na francuski, albanski, bugarski, makedonski, mađarski, rumunjski, srpski, slovenski, poljski i španjolski.

Među novitetima je i roman Marka Tomaša "Nemoj me buditi", najavljen kao "beskrajni košmarni dan i po mnogočemu studija alkoholizma, potresan dokument o razorenoj deliričnoj svijesti koja u trenucima lucidnosti govori istine, da bi ih tren poslije prezrela i s lakoćom ih se odrekla".