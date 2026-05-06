"S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osob", poručuju iz policije...
U Mrežnici pronašli dva tijela!
U utorak predvečer u rijeci Mrežnici policijaci su otkrili dva tijela nepoznatih muških osoba!
Kako navode u svojem priopćenju iz Policijske uprave karlovačke, policijski službenici Policijske postaje Duga Resa su na slapu u rijeci Mrežnici na području Gornjeg Zvečaja, općina Generalski Stol, uočili mrtvo tijelo.
Na teren su odmah izašli i pripadnici HGSS-a, koji su na obalu izvukli tijelo nepoznate muške osobe. Prilikom izvlačenja uočili su još jedno tijelo nepoznate muške osobe, koje su potom izvukli na obalu-.
- Na mjestu događaja proveden je očevid. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba - poručuju iz Policijske uprave karlovačke.