U Njemačkoj nestašica ćevapa

Stroža pravila Europske unije o ulasku u schengenski prostor i blokade na granicama nezadovoljnih vozača kamiona donijela su neželjene posljedice u Njemačkoj i izazvale nestašicu popularnog proizvoda - ćevapčića, kako prenose njemački mediji.

Vozači kamiona iz četiri zemlje Zapadnog Balkana od ponedjeljak blokiraju graničke prijelaze prema državama članicama EU zbog strožih propisa ulaska. Ogorčeni su zbog novog Sustava ulaska i izlaska iz EU (EES) koji digitalno bilježi tko, kada i koliko dugo ulazi u schengenski prostor. Sporno im je i što državljani izvan EU smiju boraviti u Schengenskom prostoru samo 90 dana unutar šest mjeseci.

Ova blokada vozača kamiona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije već utječe na protok robe između EU i balkanskih zemalja, a posljedice se osjećaju i u njemačkoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Jedna od pogođenih tvrtki je Hanex GmbH iz Paderborna koja je glavni uvoznik robe s Balkana.

- Ozbiljno smo pogođeni. Nažalost, nemamo alternative. Jedan poslovni partner još uvijek može isporučivati robu, ali ne u količinama koje nam trebaju, kazao je zaposlenik za njemački portal wa.de.

Trenutno više ne mogu nabaviti ćevapčiće i druge balkanske proizvode. Više od stotinu vozača kamiona deportirano je prošle godine zbog prekoračenja roka od 90 dana dopuštenog boravka u EU, a prošli je tjedan najavljena deportacija njih još stotinu, tvrde iz BiH udruženja Logistika, koja broji 47.000 radnika.

Glasnogovornik Europske komisije Marcus Lamert rekao je u ponedjeljak da je blok svjestan zabrinutosti vozača sa Zapadnog Balkana i da pomno prati situaciju, prenosi Euronews.

Prosvjedi su usmjereni na provedbu dugogodišnjih schengenskih propisa koji ograničavaju državljane zemalja izvan EU na 90 dana unutar bilo kojeg razdoblja od 180 dana. Iako su se ta pravila prije primjenjivala na profesionalne vozače, provedba se intenzivirala otkako je EU u listopadu 2025. počeo postupno provoditi svoj Sustav ulaska/izlaska (EES).