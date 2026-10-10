U novim izraelskim napadima u Gazi poginulo je petero ljudi

Medicinske službe izvješćuju da je u izraelskom napadu poginulo četvero ljudi nedaleko od trgovačkog centra Panda Mall u gradu Gazi, dok je u drugome napadu u četvrti Tuffah, južnije od grada, poginula jedna osoba.

Izraelska je vojska objavila da su mete dvaju napada bili militanti, ne iznoseći pritom dodatne pojedinosti.

Izrael je posljednjih tjedana pojačao napade na Hamas, tvrdeći da se ta palestinska militantna skupina ponovno naoružava i napada, kršeći tako primirje.

Hamas negira obnovu svog arsenala ili planiranje napada te optužuje Izrael za potkopavanje primirja dogovorenog prije godinu dana uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Primirje predviđa kasniju obnovu tog teritorija. No postignut je tek neznatan napredak u provedbi sporazuma o okončanju sukoba, koji uključuje uvjete za razoružanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga.

Zdravstveni dužnosnici u Gazi rekli su da je u izraelskim napadima poginulo najmanje 1400 Palestinaca otkako je dogovoreno primirje u listopadu prošle godine.

Izrael tvrdi da su u istome razdoblju militanti u Gazi ubili četvoricu njihovih vojnika.

Rat u Gazi potaknut je napadima na Izrael 7. listopada 2023., koje je predvodio Hamas. U tim je napadima poginulo 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je kao talac.

Po podacima zdravstvenih službi Gaze u kasnijem izraelskom bombardiranju i kopnenim operacijama u Gazi poginulo je više od 74.000 ljudi.