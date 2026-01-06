Obavijesti

RADE PUNOM PAROM

U Osijeku potrošeno 120 tona soli u jednom danu: 'Ne djeluje na -10 °C, treba je baciti ranije'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Osijek: Snijeg nastavlja pokrivati grad bijelim pokrivačem | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ističe kako su djelatnici zimske službe u posljednja 24 sata imali tri intervencije, tijekom kojih su posipali sol po kolnicima te pješačkim i biciklističkim stazama

U posljednja 24 sata zimska služba komunalne tvrtke "Unikom" potrošila je više od 120 tona soli za posipanje kolnika te pješačkih i biciklističkih staza, a s time će nastaviti i tijekom dana, s obzirom na to da se novi snijeg očekuje popodne ali i sutra, izvijestila je u utorak Uprava tvrtke.

Snježna idila diljem Hrvatske: Pogledajte kadrove iz Zagreba, Gospića i Bjelovara 01:02
Snježna idila diljem Hrvatske: Pogledajte kadrove iz Zagreba, Gospića i Bjelovara | Video: 24sata/pixsell

Direktor tvrtke Igor Pandžić izjavio je novinarima kako su se u posljednja tri dana suočili s većom količinom snijega, a jučer i s ledenom kišom, koja je padala kada je temperatura zraka bila nula stupnjeva pa se ledila na tlu.

U tom razdoblju potrošili smo oko 107 tona soli samo za kolnike i još oko 15 tona za pješačke i biciklističke staze, što je najviše u posljednjih nekoliko dana otkako je pao snijeg. Morali smo pojačati soljenje kolnika zbog sigurnosti u prometu i ledene kiše, pojašnjava Pandžić. 

Osijek: Snijeg nastavlja pokrivati grad bijelim pokrivačem | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Napominje kako na zalihama imaju oko 700 tona soli, a prema potrebi naručuju i nove količine, pa s tim u vezi ne očekuje probleme. Izvijestio je kako je danas više od 50 djelatnika "Unikoma" aktivno u zimskoj službi, jer se novi snijeg očekuje danas popodne, a sutra i intenzivnije. 

- Stoga ćemo dodatno soliti tijekom dana, kako bi smanjili potrebu za korištenjem ralica, koje možemo upotrijebiti tek kad razina snijega bude osam centimetara. Sol moramo baciti ranije, jer u četvrtak i petak se očekuju temperature od minus 10 stupnjeva, kada sol ne djeluje, napominje Pandžić.

Osijek: Snijeg nastavlja pokrivati grad bijelim pokrivačem | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Podsjetio je kako zimska služba u gradu održava oko 180 kilometara kolnika i 96 kilometara pješačkih i biciklističkih staza te je pozvao građane da, prema komunalnom redu, ispred svojih kuća očiste snijeg, a također pravne osobe da to učine ispred svojih tvrtki, kako bi izbjegli sankcije.

