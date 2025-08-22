Obavijesti

U Osijeku u oluji poplavio dio kuća u ulici koja je nedavno obnovljena. Oglasio se Grad...

Foto: Čitatelj 24sata

U ulici Bele Bartoka tijekom nevremena jedan dio kuća bio je poplavljen, iako je ta ulica prošle godine obnovljena, upravo s naglaskom na oborinsku odvodnju...

Olujno nevrijeme koje je u četvrtak predvečer zahvatilo osječko područje pričinilo je značajne materijalne štete te višesatni prekid tramvajskog prometa, ali ipak nije bilo katastrofalnih razmjera, izvijestio je u petak osječki Gradski stožer Civilne zaštite.

Načelnik Stožera dogradonačelnik Dragan Vulin rekao je novinarima da su vatrogasci jučer imali 60-tak intervencija, od kojih se 40-tak odnosilo na poplavljene podrume. 

Ukupno je 10 stabala palo na gradske prometnice, a jedno od njih je pri padu prekinulo naponsku mrežu, koja napaja tramvaje, pa je došlo do zastoja u tramvajskom prometu, od 18,05 do 23,20 sati. Nakon sanacije je tramvajski promet u Osijek u potpunosti normaliziran.

POSLJEDICE NEVREMENA
VIDEO Kaos diljem Hrvatske: Vjetar nosio krovove, tisuće bile bez struje, poplavljeni domovi

"Imali smo još pet intervencija na krovovima, a olujni vjetar odnio je dio krova na Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Uz vatrogasce, na terenu su u saniranju šteta sudjelovali djelatnici gradskih tvrtki "Vodovod" i "Unikom". U ovom trenutku sanirane su sve štete na javnim površinama, prometnica i parkovima sve je sanirano,  ali najvažnije je da u nevremenu nema stradalih osoba", naglasio je kazao je Vulin. 

Izvijestio je i kako je u Ulici Bele Bartoka tijekom nevremena jedan dio kuća bio poplavljen, iako je ta ulica prošle godine obnovljena, upravo s naglaskom na oborinsku odvodnju. 

"Grad Osijek je u taj projekt oko 1,2 milijuna eura, i svakako ćemo napraviti detaljnu analizu kako je došlo do ovoga, što se nije smjelo dogoditi, nakon temeljite rekonstrukcije ove ulice. Kad se utvrde razlozi, čija je to bila greška, taj će snositi financijsku odgovornost za ovo što se dogodilo, i to je naš čvrsti stav", poručio je Vulin.

Iz osječko-baranjske Županijske uprave izvijestili su da se oštećeno krovište zgrade Gospodarskog centra sanira, a s obzirom da je zgrada osigurana i kontaktirano je osiguravajuće društvo radi naknade štete.

