Socijalist Zohran Mamdani pobijedio je na izborima za gradonačelnika New Yorka u utorak, u noći lokalnih izbora na kojima je predsjednik SAD-a Donald Trump pretrpio nekoliko neuspjeha, čime mu je odaslana poruka godinu dana prije izbora za Kongres. Novi gradonačelnik, 34-godišnjak, žestoki protivnik američkog predsjednika, s lakoćom je pobijedio glavnog suparnika, bivšeg guvernera države New York Andrewa Cuoma, također demokrata, ali centrista, prema izvještajima nekoliko medija.

Zohran Mamdani postat će prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg grada u Sjedinjenim Državama 1. siječnja.

Njegovu pobjedu pristaše su dočekali uz ovacije pa čak i suze, okupljeni u velikoj dvorani u stilu rokokoa iz 1920-ih u središtu Brooklyna.

"U ovom vremenu političke tame, New York će biti svjetlo", rekao im je mladi gradonačelnik, dodajući da grad može "pokazati naciji koju je izdao Donald Trump kako ga poraziti".

Bivši demokratski predsjednik Bill Clinton, u čijoj je administraciji Cuomo služio kao ministar stanogradnje, poželio je pobjedniku uspjeh u "pretvaranju zamaha kampanje" u "bolji, pravedniji i pristupačniji New York".

"Budućnost izgleda malo svjetlije", komentirao je Barack Obama, referirajući se na pobjede demokrata na više izbora te večeri.

Rekordna izlaznost

Donald Trump, koji je Zohrana Mamdanija učinio jednom od svojih novih meta, također je brzo reagirao. U poruci objavljenoj na svojoj mreži Truth Social, citirao je anonimne "anketare" koji tvrde da su republikanski porazi posljedica financijske blokade savezne uprave i činjenice da se njegovo ime nije pojavilo na glasačkim listićima.

Ranije tog dana pozvao je židovske birače da odbace kandidata, zagovornika palestinskog pitanja. Kao odgovor, Zohran Mamdani je u pobjedničkom govoru ponovno istakao svoju predanost "izgradnji gradske uprave koja neće posustati u borbi protiv pošasti antisemitizma".

Iznenađujući pobjednik demokratskih predizbora u lipnju, taj zastupnik u skupštini države New York iz Queensa nikada nije izgubio vodstvo u anketama, čak ni nakon što se aktualni gradonačelnik Eric Adams povukao iz utrke i podržao Andrewua Cuoma.

Izbori su bili obavijeni ozračjem entuzijazma, što jasno govore i brojke, budući da je više od dva milijuna birača glasalo prije zatvaranja birališta u 21 sat, što je najveća izlaznost u gotovo 60 godina.

Rođen u Ugandi u obitelji intelektualaca indijskog podrijetla, Zohran Mamdani stigao je u Sjedinjene Države u dobi od sedam godina i naturaliziran 2018. godine. Borbu protiv visokih troškova života učinio je temeljem svoje kampanje.

Dok ga je Donald Trump nazvao "komunistom", njegovi prijedlozi - kontrola najamnine, besplatan javni prijevoz i besplatni vrtići - više su usklađeni sa socijaldemokracijom.

Druge pobjede demokrata

Vrlo popularan među mladima, novoizabrani gradonačelnik također je osvojio mnoge koji su se distancirali od politike, "birače frustrirane statusom quo, koji traže nova lica", prema politologu Costasu Panagopoulosu.

"Ako Zohran Mamdani postane gradonačelnik, Trump će se s njim brzo obračunati", predviđao je Andrew Cuomo prije izbora u utorak, naglašavajući, kao što je to činio tijekom cijele kampanje, neiskustvo svog protivnika.

Republikanski predsjednik nekoliko je puta obećao da će opstruirati mladog demokratskog kandidata ako bude izabran, čak se protiveći isplati saveznih subvencija gradu.

New Jersey, savezna država susjedna New Yorku, izabrala je za guvernerku demokratkinju Mikie Sherrill umjesto republikanskog biznismena Jacka Ciattarellija. Država se dugo smatrala demokratskim uporištem, a onda je na posljednjim predsjedničkim izborima Donald Trump značajno smanjio razliku.

Južnije na istočnoj obali, Virginia je izabrala svoju prvu čelnicu, demokratkinju Abigail Spanberger, pobijedivši republikanku Winsome Earle-Sears.

Konačno, u Kaliforniji je odobren zakon kojim se preoblikuje izborna karta te savezne države u korist demokrata, koji žele nadoknaditi ono što su republikanci učinili u Teksasu pod pritiskom Donalda Trumpa.