U Petrinji je nestala curica (13)

Policija traga za Rahellom Hadžić (13), koja je nestala s područja Petrinje, a njezin je nestanak prijavljen u utorak, 16. prosinca ove godine. Nalazi se na stranici Nacionalna evidencija nestalih osoba, objavila je PU sisačko-moslavačka.

Visoka je oko 160 centimetara, srednje je razvijenosti i ima crnu kosu. U trenutku nestanka imala je crnu jaknu, crnu majicu dugih rukava, crne hlače i šarene tenisice.

- Kako dosadašnje intenzivne mjere traganja nisu rezultirale njenim pronalaskom pozivamo građane ukoliko imaju saznanja gdje se nalazi ili su je vidjeli, da nam to dojave putem elektroničke pošte na nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili putem telefona na 192 - piše sisačko-moslavačka policija.