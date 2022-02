Koronavirus pogođeni su i oni najmlađi, a PCR testovima u ovoj i prošloj godini otkriveno je 2392 pozitivnih beba, točnije djece stare do godinu dana.

O tome rađaju li se pozitivne rodilje djecu pozitivnu na COVID-19, koji su simptomi, ima li razloga za strah i paniku čemu su skloni mnogi roditelji, pitanja su na koja je u HRT-u odgovorila Mirta Starčević, pročelnica Zavoda za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

- U ovom trenutku nemamo nijedno COVID pozitivno dijete. Otkako pratimo porode COVID pozitivnih rodilja, unazad godinu i pol dana, sveukupno je rodilo 118 COVID pozitivnih žena u našoj Klinici. Od tih COVID pozitivnih majki, samo dvoje djece je u neposrednom testiranju nakon rođenja bilo pozitivno. Velika većina djece je prošla bez vertikalnog prijenosa infekcije. Imamo informacije da su neka od te djece dobila infekciju naknadno kod kuće u bliskom kontaktu s majkom, ali u kratkom boravku u bolnici 48 sati nakon poroda, infekcija je dokazana u samo dvoje novorođenčadi - govori Starčević.

- Jedno od njih je bilo prijevremeno rođeno dijete koje je poslije razvilo značajne komplikacije, jednu ozbiljnu infekciju koja je bila uzrokovana bakterijom, i to je dijete bilo potpuno asimptomatsko što se tiče COVID-19 infekcije i kod odlaska kući još uvijek je bilo pozitivno - dodaje.

"Vjerujem da ni u daljnjem odrastanju neće biti komplikacija"

Sveukupno su u Petrovoj od početka pandemije imali 11 COVID pozitivne novorođenčadi. Dvoje je dobilo bolest od majki, a devetero djece je bilo zaraženo od osoblja.

- Imali smo slučaj COVID pozitivnog osoblja, naših djelatnika koji su uredno cijepljenih i boosteriranih i koji su unatoč pridržavanju svih mjera dobili COVID infekciju i zarazili djecu. Nijedno od te devetero djece koji su bili na odjelu za postintenzivno liječenje nije razvilo kliničke simptome bolesti, svi su otpušteni kući i dobro su. Vjerujem da ni u daljnjem odrastanju neće biti komplikacija s te strane - rekla je Starčević.

Dodala je kako i asimptomatska djeca mogu biti prijenosnici bolesti zbog čega je održavanje higijenskih mjera nužno.

- Majka mora voditi računa o higijeni ruku i prsa, nositi masku, ukućani moraju poštivati distancu koliko je to moguće. Naravno da je to teško ispoštivati, ali pokušati koliko je moguće u realnim okolnostima - poručila je.

Što ako je dijete Covid pozitivno?

- Ako znate da je dijete COVID pozitivno te je razvilo simptome, tada s njim treba poći u Kliniku za zarazne bolesti "Fran Mihaljević" gdje će liječnici procijeniti kliničko stanje djeteta te odlučiti hoće li se ono pratiti dalje hospitalno ili može ići na kućno liječenje - kazala je Starčević.

- Naravno da temperatura uvijek brine roditelje i da kao i svaka infektivna bolest i ova može biti spojena s komplikacijama. Dakle, pratiti opće stanje djeteta, vidjeti hoće li piti, ima li svoj normalni dnevni ritam, u svakom slučaju razborito je biti oprezan - poručila je.

Otkrila je kako su u KBC-u Osijek liječnici imali iskustvo s blizancima, nedonoščadi, koji su se rodili s COVID-19 infekcijom koja je završila fatalno.

- Ima i takvih ishoda, oni su vezani uglavnom za prijevremeno rođenu djecu čija je otpornost na infekcije drugačija od djece koja su rođena na termin. Rekla bih da je to na razini sporadičnih slučajeva - rekla je Starčević dodajući da je takvih slučajeva bilo dva do tri.

- Ne bih minorizirala tu brojku od recimo troje djece jer, ako se radi o vašem djetetu, onda je taj gubitak uvijek velik. Postotci govore o maloj pojavnosti teških oblika bolesti u novorođenčadi globalno, ali da su mogući i ovakvi ishodi, jesu - rekla je Starčević dodajući da su oni češći kod nedonoščadi.

U KBC-u Zagreb liječeno je nedonošče čija je majka podlegla COVID-19 infekciji.

- Sigurno da nas je to jako pogodilo. Na početku života to dijete je ostalo bez majke, koje mu je potpora i potreba u životu. Otac je bio iznimno potresen tom situacijom, teško je za reći koliko će se on snaći u toj ulozi dvostrukog roditelja - rekla je.

"Nismo primijetili posljedice po djecu"

Otkrila je kako imaju puno pozitivnih rodilja.

- Za gotovo trećinu imate podatak da su tijekom trudnoće preboljele COVID, posebno u zimskim mjesecima. Svaka druga rodilja ima podatak da je preboljela tu infekciju. Za sada nismo primijetili posljedice po djecu. Osim dva slučaja teško bolesnih rodilja koje su završile u Infektivnoj klinici, jedna je preminula, nismo imali slučajeva ozbiljnih komplikacija kod majki - rekla je.

Naglasila je važnost cijepljenja u zaštiti protiv teških oblika bolesti.

- Nema dvojbe da je cijepljenje dobrobitno i za trudnice, one su definitivno u kategoriji koje treba zaštititi cijepljenjem - rekla je Starčević te dodala da je za sada vrlo malo trudnica cijepljeno.

"Cijepljenjem se smanjuje rizik od bolesti"

- Pokušavamo motivirati rodilje nedonoščadi, koje nisu cijepljene, prije nego prime dijete kući da se cijepe i da smanje taj rizik da se razbole i prenesu bolest djetetu - rekla je.

Priznala je da na odjelu imaju situacija proboja virusa.

- Imamo majki koje zbog prijevremenog rođenja djeteta budu tjednima u bolnici. Naravno da postanete klaustrofobični, želite ići kući i onda se događaju ti mali izleti, znaju trudnice otići neprijavljeno izvan bolnice i upravo u jednom takvom slučaju je gospođa donijela virus. Srećom, nije se proširio među ostale majke dojilje ni među novorođenčad - rekla je.

Na Zavodu za neonatologiju KBC-a Zagreb COVID pozitivno je dvoje liječnika i jedna medicinska sestra.

- Pojava jednog slučaja dnevno je naša realnost. To su sve djelatnici koji su cijepljeni. Postotak cijepljenog osoblja kod nas je izrazito visok. Uglavnom imaju blaže oblike bolesti - rekla je Starčević pozdravljajući odluku o skraćenju perioda izolacije i samoizolacije.

- Teško je stvoriti liste zamjena u takvoj situaciji, telefonirate redom, naučili smo biti solidarni i uskakati jedan drugom u takvim situacijama, služba mora funkcionirati - rekla je Starčević.

Posjete u KBC-u Zagreb dozvoljene su majkama dojiljama, a velik dio njih se ipak odlučuje ostati u bolnici. Očevima zasad posjete još nisu dozvoljene.

- Sjećam se kad se rađalo prvo dijete COVID pozitivne majke, svi smo bili u takvom stanju pripravnosti kao da se događa ne znam kakva svjetska kataklizma. Sad nam je to postala rutina, struka o toj bolesti više zna, u hodu smo se organizirali. Nemamo nepoznanica s te strane, ono što nam je u Petrovoj veliki problem je obnova koju čekamo i rad u neprimjerenim prostorima - rekla je Starčević dodajući da bi obnova trebala krenuti na proljeće.

- Mislim da Petrova to treba i zaslužuje. Bit će to jedna neonatologija na svjetskoj razini, ne samo prostorno nego i kadrovski - zaključila je.