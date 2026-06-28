U Primorsko-goranskoj županiji čak 96 posto plaža ima more izvrsne kakvoće

Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i objavio rezultate proteklog tjedna.

Od četiri kategorije kakvoće mora, uzorci s 263 od 275 testiranih lokacija su najbolje, izvrsne kakvoće. 11 ih je dobre, a tek jedan, s Preluka istok, je zadovoljavajuće kakvoće. U kategoriji nezadovoljavajuće kakvoće nije bilo ni jednog uzorka.

Zbirni podatci ispitivanja tijekom prošlogodišnje kupališne sezone pokazali su da je kakvoća mora 50 posto uzoraka ocijenjena izvrsnom, 27 posto dobrom, 14 zadovoljavajućom, a 9 posto nezadovoljavajućom.

Većina najlošije ocijenjenih uzoraka mora bila je s Kantride. To je dugogodišnji problem koji se posebno pokazuje nakon obilnijih oborina. Grad Rijeka u suradnji s nadležnim institucijama nastoji utvrditi uzrok onečišćenja i otkloniti ga.

Za održavanje, dohranjivanje i uređenje pomorskog dobra u 2026. godini gradska uprava je izdvojila 1,57 milijuna eura. Od toga je gotovo 600 tisuća eura namijenjeno redovitom održavanju i dohranjivanju plaža, a milijun eura za investicijska ulaganja i razvoj infrastrukture.

Grad Rijeka upravlja s 21 plažom na području Kantride, Kostabele i Pećina, ukupne površine veće od 90 tisuća četvornih metara. U sklopu priprema za sezonu provode se radovi na sanaciji oštećenja nastalih tijekom zime, dohranjivanju plaža, održavanju sunčališta, šetnica i prilaza moru, postavljanju zaštitnih brana za kupače te čišćenju mora i podmorja. Uređuju se i sanitarni čvorovi, tuševi te kabine za presvlačenje.

Posebna pozornost posvećuje se plaži Kostanj, jedinoj potpuno prilagođenoj plaži za osobe s invaliditetom, na kojoj se kontinuirano održava i servisira specijalizirana oprema za siguran pristup moru, uz podršku educiranog osoblja.

Najveća pojedinačna investicija odnosi se na uređenje sportsko-rekreacijskog područja Preluk, za koje je osigurano milijun eura, a realizacija projekta planirana je nakon završetka ovogodišnje kupališne sezone.