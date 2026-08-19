Obavijesti

News

Komentari 33
AKCIJA POLICIJE

U Puli uhitili Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči za razaranje plinovoda Sjeverni tok

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
U Puli uhitili Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči za razaranje plinovoda Sjeverni tok
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema navodima njemačkog tužiteljstva, Vladimir Z. je obučeni ronilac kojeg se sumnjiči da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u blizini danskog otoka Bornholma.

U Puli je u srijedu ujutro uhićen ukrajinski državljanin Vladimir Z., kojeg njemačko pravosuđe sumnjiči da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u Baltičkom moru u rujnu 2022. godine, piše Tomislav Krasnec za Večernji list.

Uhićenje je provedeno na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdao njemački Savezni sud, a akciju su proveli hrvatski policajci u koordinaciji s Ravnateljstvom policije. Informaciju je prvo objavilo njemačko Savezno javno tužiteljstvo, dok je iz hrvatskog MUP-a potvrđeno da je osoba uhićena te da se provjerava njezin identitet.

Foto: Pixsell/ Reuters/kolaž

Prema navodima njemačkog tužiteljstva, Vladimir Z. je obučeni ronilac kojeg se sumnjiči da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u blizini danskog otoka Bornholma.

Preokret u istrazi Njemačka podigla optužnicu protiv Ukrajinca: Terete ga za sabotažu plinovoda Sjeverni tok
Njemačka podigla optužnicu protiv Ukrajinca: Terete ga za sabotažu plinovoda Sjeverni tok

Istražitelji tvrde da je upravo on sudjelovao u zaronima potrebnima za postavljanje eksploziva. Skupina je, prema sumnjama njemačkih istražitelja, prema mjestu akcije krenula jedrilicom iz Rostocka.

Jahtu su navodno preko posrednika unajmili od njemačke tvrtke koristeći krivotvorene identifikacijske dokumente.

Eksplozije su odjeknule 26. rujna 2022. i teško oštetile oba plinovoda, što je izazvalo veliku međunarodnu istragu.

Vladimira Z. njemačko tužiteljstvo sumnjiči za suučesništvo u izazivanju eksplozija, protuustavnu sabotažu te uništavanje građevina.

Nakon što postupak pred hrvatskim pravosuđem bude dovršen i bude izručen Njemačkoj, trebao bi biti izveden pred istražnog suca Saveznog suda.

Njemačko tužiteljstvo navelo je i da je protiv Serhija K., kojeg smatra jednim od pripadnika iste skupine, 30. lipnja ove godine podignuta optužnica pred Visokim regionalnim sudom u Hamburgu.

UHIĆEN NA ODMORU Talijanski sud odobrio izručenje Njemačkoj osumnjičenika za napad na Sjeverni tok
Talijanski sud odobrio izručenje Njemačkoj osumnjičenika za napad na Sjeverni tok
TKO JE KRIV Poljaci priveli Volodimira Z. Dignuo je Sjeverni tok u zrak?
Poljaci priveli Volodimira Z. Dignuo je Sjeverni tok u zrak?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!
NEVJEROJATNO

IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!

Palitelj od 2017. godine nositelj je poljoprivrednog gospodarstva. Doznajemo za što je sve dobivao novac...
'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'
SREĆA U VOĐINCIMA

'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'

Šef Martin za 20 godina rada nagradio svoju zaposlenicu Katarinu
Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad
NEVJEROJATNO

Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad

Grad Jastrebarsko je 2022. godine zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara darovalo županiji. Vrijednost zemljišta je procijenjena na 664.000 eura. Počeli su iskopi. Evo što su sve našli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026