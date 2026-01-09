Iz župe pozivaju na oprez te savjetuju da se ne puštaju nepoznate osobe u domove, osobito ako se predstavljaju kao crkvene ili druge službene osobe bez jasne identifikacije
Župa u Grobniku upozorava: 'Lažni svećenik obilazi kuće i nudi blagoslov. Ne puštajte ih'
Župa sv. Filipa i Jakova u Grobniku upozorila je vjernike na osobu koja se lažno predstavlja kao svećenik i obilazi kuće nudeći blagoslov doma. O slučaju je 9. siječnja izvijestila Riječka nadbiskupija.
Na području Župe sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku zabilježeno je da nepoznata osoba obilazi domove i lažno se predstavlja kao svećenik. Župnik Dražen Volk poručio je vjernicima da blagoslov obitelji mogu obavljati isključivo župnik ili svećenici koji su unaprijed službeno najavljeni.
Iz župe pozivaju na oprez te savjetuju da se ne puštaju nepoznate osobe u domove, osobito ako se predstavljaju kao crkvene ili druge službene osobe bez jasne identifikacije. U slučaju sumnje ili neugodnog iskustva, vjernike se upućuje da se obrate nadležnoj župi ili policiji.
Župnik Volk dodatno apelira na župljane da međusobno dijele informacije o ovakvim slučajevima kako bi se spriječile moguće prijevare i zaštitila sigurnost zajednice.
