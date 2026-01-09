Obavijesti

News

POZVALI VJERNIKE NA OPREZ

Župa u Grobniku upozorava: 'Lažni svećenik obilazi kuće i nudi blagoslov. Ne puštajte ih'

Piše Antonela Šaponja,
Župa u Grobniku upozorava: 'Lažni svećenik obilazi kuće i nudi blagoslov. Ne puštajte ih'
Hrvatski boži?ni obi?aj blagoslov domova i obitelji | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Iz župe pozivaju na oprez te savjetuju da se ne puštaju nepoznate osobe u domove, osobito ako se predstavljaju kao crkvene ili druge službene osobe bez jasne identifikacije

Župa sv. Filipa i Jakova u Grobniku upozorila je vjernike na osobu koja se lažno predstavlja kao svećenik i obilazi kuće nudeći blagoslov doma. O slučaju je 9. siječnja izvijestila Riječka nadbiskupija.

BLAGOSLOV KUĆA Znate li što znači kratica C+M+B na naljepnici za blagoslov kuće?
Znate li što znači kratica C+M+B na naljepnici za blagoslov kuće?

Na području Župe sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku zabilježeno je da nepoznata osoba obilazi domove i lažno se predstavlja kao svećenik. Župnik Dražen Volk poručio je vjernicima da blagoslov obitelji mogu obavljati isključivo župnik ili svećenici koji su unaprijed službeno najavljeni.

Iz župe pozivaju na oprez te savjetuju da se ne puštaju nepoznate osobe u domove, osobito ako se predstavljaju kao crkvene ili druge službene osobe bez jasne identifikacije. U slučaju sumnje ili neugodnog iskustva, vjernike se upućuje da se obrate nadležnoj župi ili policiji.

'PAS NA VEZU' Svećeniku smetali orašari, sad opet diže prašinu pravilima za blagoslov: 'Novac na tanjuriću'
Svećeniku smetali orašari, sad opet diže prašinu pravilima za blagoslov: 'Novac na tanjuriću'

Župnik Volk dodatno apelira na župljane da međusobno dijele informacije o ovakvim slučajevima kako bi se spriječile moguće prijevare i zaštitila sigurnost zajednice.

