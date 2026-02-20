Obavijesti

NOVOSTI OKO VRTIĆA

U Saboru su izmijenili Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, evo što se mijenja

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: U Saboru glasovanjem o novom ministru potvrđena većina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Admiral

Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, slijedom kojih će u državnom proračunu i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine. 

Izmjenama je u zakon integrirana uredba kojom se regulira da se taj novac osigura u državnom proračunu. 

Također, ukinuta je odredba prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće. U praksi je to dovodilo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, no kako je ulaganjima u vrtiće povećan njihov kapacitet, ta odredba više nije relevantna.

Dodatno je uređena i mogućnost zapošljavanja u vrtićima učiteljima koji završe posebni program na visokom učilištu i steknu odgojno-obrazovne kompetencije za rad u predškolskim ustanovama.

Također, preciznije je definirana odredba o zaprekama za rad u dječjem vrtiću, kojom se omogućuje roditeljima, osobito majkama koje se nalaze u obiteljskim i socijalnim poteškoćama, a ne predstavljaju rizik za djecu, da se zapošljavaju u dječjim vrtićima.

Sabor je prihvatio vladin amandman kojim se dodatno precizira način doznačavanja sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Tako se, kao i do sada,  za vrtiće kojima je osnivač jedinica lokalne i regionalne samouprave sredstva doznačuju tim jedinicama.

Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića kojima je osnivač vjerska zajednica ili druga fizička ili pravna osoba  doznačuju se izravno vrtićima.

Odbijen je zaključak kluba Možemo! po kojem bi se vlada obvezala da u roku od 30 dana predloži izmjene tog zakona tako da se redovni studenti izdvoje iz kategorije nezaposlenih roditelja te da se u sustavima bodovanja za upis djece u predškolske ustanove prepoznaju kao posebna kategorija.     

Donesen Zakon prema kojem svaki politički oglas mora biti jasno označen

Parlament je donio Zakon o provedbi Uredbe EU o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju prema kojoj svaki politički oglas mora biti jasno označen kao takav.

Mora uključivati i informacije dostupne široj javnosti o tome tko ga je platio, s kojim je izborima, referendumom, zakonodavnim ili regulatornim procesima povezano te jesu li se upotrebljavale tehnike ciljanja korisnika i isporuke oglasa.

Pojam političkog oglašavanja sada obuhvaća i šire društvene teme koje nisu izravno vezane uz izbore ili referendume, a jedna od bitnih odredbi je da se tri mjeseca prije izbora uvodi potpuna zabrana političkog oglašavanja koje financiraju sponzori izvan EU-a.

Uredba se primjenjuje na području cijele EU, a svaka država članica imenuje nadležna tijela za provedbu, u Hrvatskoj su to Agencija za elektroničke medije (AEM), Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i HAKOM.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi, prekršiteljima prijeti novčana kazna od 13.270 do 132.720 eura ili od jedan do šest posto godišnjeg prihoda ili proračuna u prethodnoj financijskoj godini, ovisno o tome koji je iznos veći.

Cilj Zakona o kreditnim institucijama povećati otpornost bankarskog sustava

Sabor je donio i Zakon o kreditnim institucijama kojim se uređuju uvjeti za osnivanje i poslovanje kreditnih institucija  u Hrvatskoj i usklađuje se sa novim pravilima na razini EU-a. Cilj mu je povećati otpornost bankarskog sustava te ojačati nadzor nad podružnicama iz trećih zemalja.

Bankama se uvodi i obveza izrade internih metodologija utvrđivanja strukture naknada za usluge koje nude potrošačima. Također, uvedena su i jedinstvena pravila za podružnice koje je osnovala kreditna institucija iz treće zemlje radi pružanja bankovnih usluga u državi članici EU.

Potvrđeni su i memorandumi o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma između Kraljevine Norveške i Hrvatske i EGP financijskog mehanizma između Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Hrvatske. Ukupna im je vrijednost 63,5 milijuna eura i 66,4 milijuna eura, a oba su za razdoblje od 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2028. 

Parlament je u drugo čitanje poslao izmjene Zakona o strancima, izmjene Zakona o javnoj nabavi te Zakon o regionalnom razvoju RH. 

Sabor je prihvatio više izviješća među kojima su izviješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2024., izvješće o uredbi koju je Vlada donijela na temelju zakonske ovlasti i odnosi se na izvršenje odluke Ustavnog suda koji je ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, a kojom će i djeca do 18 godina imati pravo na uslugu osobne asistencije kao i izvješće za 2024. o provedbi Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.

