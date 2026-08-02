U Savi našli tijelo muškarca

U subotu je 34-godišnjak u večernjim satima prijavio u zagrebačkoj policiji nestanak prijatelja kojeg je zadnji puta vidio kada se uputio na kupanje na rijeku Savu u mjestu Lijevi Dubrovčak.

- Odmah nakon zaprimljene informacije, pokrenute su intenzivne mjere traganja i pretrage Save i okolnog područja na lokaciji Lijevi Dubrovčak, Općina Ivanić-Grad, u koje su s ciljem pronalaska nestale osobe, uz Policijsku upravu zagrebačku, uključene i druge nadležne službe - navela je policija.





Unatoč ustrajnim mjerama traganja i pretragom područja lokacije na kojoj je prijavljen nestanak osobe, policijski su službenici ATJ Lučko danas, 2. kolovoza u ranim popodnevnim satima uočili, a potom na obalu izvukli beživotno tijelo.



Očevid mjesta događaja je u tijeku.