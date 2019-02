'Prijetili su joj i na marendi. Ravnatelj bi trebao na odmor'

Ponovno smo razgovarali i s ocem napadnute djevojke iz Zadra, Ademom Shalom koji kaže kako ima privedenih.

- Prijetili su joj dok smo bili na Hitnoj, a prijetili su joj i kad su išli po marendu. Dočekali su je kod pekare i ta osoba joj je rekla da se pazi i da ne smije izaći više u kvartu. Mala se pripala, normalno, nego je pozvala roditelje. Ja sam više puta pokušavao doći do odgovornih u školi. Policija je obavila svoj posao i privela neke ljude - kaže otac učenice iz Zadra.

- Ne osjećam se baš loše, jer moramo jednom stati na kraj nasilju u školama. Jučer sam dobio dosta poruka od roditelja koji imaju djecu u školi, koji zbog prijetnji nisu prijavljivali ništa policiji, i škola je zabranila da se zovu policija i novinari - rekao je i dodao kako je u školi mala grupa huligana koji rade probleme i drugi ih se boje.

Otac i kći iz Zadra koju je upaljačem žigosao kolega iz razreda prijavili nove prijetnje policiji Reporterka: Rozeta Bogeljić Posted by 24sata on Friday, February 8, 2019

- Ako treba ja ću biti žrtva koja će ići u javnost dok se nasilje u školi ne riješi - rekao je i dodao da je bio prisiljen doći s policijom jer mu se ravnatelj nije javljao na pozive.

- Starija kći je išla u istu školu, prebila ju je druga učenica, pala je u nesvijest, htjela je ići na Hitnu, ali joj nisu dali nego su je doveli doma - rekao je Shala koji smatra da bi ravnatelj trebao na 'mali odmor'.

Očekujem sankcije

Podsjetimo, ravnatelj Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar Jozo Dragić danas je za javnost pročitao izjavu kojom moli da se ne snima škola.

- Očekujem da snosim krivicu ako je to tako, ali ja sam stvarno učinio sve po protokolu o nenasilju u školi.

- Nisam ja izjavio da je to bila dječja igra, to su djeca meni rekla. Tražili su me da ne zovem ni liječnika ni policiju - rekao je i dodao kako bi sada vjerojatno drugačije postupio.

- Ne bih poštivao njihovu volju - dodao je.

Inspekcija se danas nalazi u školi, a, kako doznajemo, Ministarstvo obrazovanja poslalo je i dodatnog inspektora iz Splita.

- Do sada je u nadzoru koji traje nedvojbeno utvrđeno da postoje propusti i nepravilnosti u radu ravnatelja, kao stručnog i poslovodnog voditelja Škole, no tek će se po konačno utvrđenom stanju moći utvrditi opseg i težina nepravilnosti, a prema čemu će se postupati u skladu s propisima i ovlastima. Očekujemo da će u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti okončan nadzor te će biti poznati svi detalji slučaja - priopćili su iz Ministarstva obrazovanja.