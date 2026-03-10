Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA NA MORU

U splitskoj uvali pronašli tijelo

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
U splitskoj uvali pronašli tijelo
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)

Kako navodi policija, tijelo je izvađeno iz mora te su konstatirali da je osoba preminula

Admiral

Očevici su oko 14 sati u moru u uvali Trstenik u Splitu uočili ljudsko tijelo. Ubrzo su stigle i sve hitne službe.

UTVRĐUJU IDENTITET UŽAS U OZLJU Mrtvo tijelo muškarca pronašli su u Kupi!
UŽAS U OZLJU Mrtvo tijelo muškarca pronašli su u Kupi!

Kako navodi policija, tijelo je izvađeno iz mora te su konstatirali da je osoba preminula. Slijedi daljnja istraga.

- Prema prvim informacijama i utvrđenom do sada u događaju nema elemenata kaznenog djela - priopćila je policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. SAD prijeti: 'Kreću najintenzivniji napadi'
IZ MINUTE U MINUTU

MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. SAD prijeti: 'Kreću najintenzivniji napadi'

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji
UHIĆEN MUŠKARAC

Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji

Uhićen je jedan muškarac kojeg je policija zatekla na mjestu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026