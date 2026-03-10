Kako navodi policija, tijelo je izvađeno iz mora te su konstatirali da je osoba preminula
U splitskoj uvali pronašli tijelo
Očevici su oko 14 sati u moru u uvali Trstenik u Splitu uočili ljudsko tijelo. Ubrzo su stigle i sve hitne službe.
Kako navodi policija, tijelo je izvađeno iz mora te su konstatirali da je osoba preminula. Slijedi daljnja istraga.
- Prema prvim informacijama i utvrđenom do sada u događaju nema elemenata kaznenog djela - priopćila je policija.
