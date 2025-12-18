'U Srbiji sustavno brendiraju tri riječi: Hrvat, Hrvatska, ustaša. Želimo normalizirati odnose'

Hrvati u Srbiji nisu problem, oni su resurs, izjavila je u obraćanju srbijanskim medijima u Beogradu saborska zastupnica i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji Jasna Vojnić, i dodala kako Hrvatska nije neprijatelj Srbije već „partner s kojim dijeli povijest, ali i budućnost“.

- Kada se Hrvatska koristi kao stalni vanjski krivac, to ne jača Srbiju – to je slabi. Mi smo susjedi, prijatelji, rođaci, kolege. Ne želimo rušiti odnose, želimo ih normalizirati - navela je ona.

Upozorila je kako ipak postoje otvorena pitanja, a među najvažnije istaknula je govor mržnje zbog kojega je hrvatska manjina "više puta morala podizati glas".

- Godinama upozoravamo da se u javnom prostoru u Srbiji sustavno brendiraju tri riječi: Hrvat, Hrvatska, ustaša. Te riječi više nisu povijesni pojmovi. One su postale etikete, alati za diskreditaciju, okidači za strah - rekla je Jasna Vojnić.

Kako je navela, kada se riječ „ustaša“ koristi za političke protivnike, studente, novinare – „onda to nije samo napad na njih, to je i poruka Hrvatima u Srbiji i opasna normalizacija mržnje“.

Ukazala je i na problem vrtića na hrvatskom jeziku u selu Tavankutu kojemu gradska vlast u Subotici uskraćuje suglasnost za početak rada, premda je njegovo otvorenje dogovoreno na međudržavnoj razini.

Podsjetila je na stradavanje brojnih srijemskih Hrvata tijekom ratnih devedesetih, napose u selu Hrtkovci, čije se žrtve ničim nisu obilježene.

- Nema ni jednog kamena koji bi obilježio stradanje građana Republike Srbije iz redova hrvatske zajednice, ali ima kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca u kojoj se organiziraju javna veselja, uz poruku da se devedesete ne zaborave i da strah ne prestane - rekla je.

Zaključila je kako ipak „budućnost Srbije i Hrvatske neće graditi oni koji viču - nego oni koji imaju hrabrosti razgovarati“.