Medved: 'Srbija se mora suočiti sa svojom ulogom u agresiji'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je osudio bilo kakve pokušaje iskrivljavanja činjenica i relativiziranja odgovornosti Srbije za zločine u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te pozvao susjednu državu da se suoči sa svojom ulogom u agresiji 1990-ih.

- Hrvatska je svoju slobodu obranila zahvaljujući hrvatskim braniteljima, to su povijesne činjenice i stoga osuđujemo te pokušaje koje su usmjereni na relativizaciju svega onoga što je Srbija učinila prema Hrvatskoj. Hrvatska je danas slobodna i sigurna zemlja, a Srbija mora u jednom trenutku smoći snage suočiti se sa svojom ulogom u zlu koje je počinila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pogotovo ako želi postati dio uređenog svijeta - rekao je Medved nakon otkrivanje spomen-ploče poginulim braniteljima iz redova Hrvatskih šuma.

Medved je tako odgovorio na izjavu srbijanskog ministra informiranja i telekomunikacija Borisa Bratine koji je kazao da se Hrvatska mora nekako kazniti zbog "stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu te od početka devedesetih godina“,

- Ti njihovi narativi jednostavno neće proći. Osuđujemo svaki oblik pokušaja iskrivljavanja povijesnih činjenica i svaki retorički pristup kroz koji se spominje teritorij Republike Hrvatske. Mi svoj teritorij čuvamo i gradimo Hrvatsku kao snažnu, sigurnu i prosperitetnu zemlju - poručio je ministar hrvatskih branitelja.

Izbjegavanje suočavanja s vlastitom prošlošću kontinuitet je politike u Srbiji već dugi niz godina napomenuo je Medved.

- Srbija pokušava izjednačiti odgovornost što nikako nije moguće. Hrvatska je bila žrtva brutalne srpske agresije koju je provodila takozvana Jugoslavenska armija, pod Miloševićevim upravljanjem, a na osnovu ideja velikosrpske politike. Ona se i danas može čuti od ministra informiranja koji, poput Goebbelsa, kroz lažne teze usmjerava pristup cijelog svijeta prema Srbiji - kazao je ministar.