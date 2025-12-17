Obavijesti

Jasna Vojnić: Unatoč susretima ministara nema otopljavanja odnosa Hrvatske i Srbije

Piše HINA,
Foto: screenshot/Youtube

Predsjednica HNV-a kaže da hrvatska zajednica u Srbiji želi biti most suradnje, ali ključna pitanja i dalje ostaju neriješena

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić ocijenila je u srijedu kako nema znakova otopljavanja odnosa Hrvatske i Srbije i pored toga što su nedavnoj proslavi praznika hrvatske manjine nazočili predstavnici dviju vlada – hrvatski ministar Marin Piletić i srbijanski Demo Beriša.

„To je, nažalost, jedina poruka koju smo do sada primili, no ona nije znak otopljavanja odnosa“, izjavila je na završnom godišnjem obraćanju javnosti u Subotici Jasna Vojnić, dodavši kako ipak pozitivno treba cijeniti spremnost ministra za ljudska prava Srbije da se riješi problem otvorenja vrtića na hrvatskom jeziku u selu Tavankutu.

„No, mi ćemo se nastaviti kretati dosadašnjim smjerom dok god se ne dogode susreti dviju država. Ako pratite moje istupe u Saboru, možete vidjeti da jednako tako pitam ministre u Hrvatskoj kada će doći do susreta s predstavnicima vlasti Republike Srbije“, navela je ona, podsjetivši kako hrvatska zajednica stalno nastoji biti most suradnje dvije države.

Dodala je kako su i pored brojnih izazova postignuta brojna postignuća uz potporu Hrvatske - završena su tri nova vrtića, kupljena je kuća hrvatskoj zajednici u gradu Šidu, započeti su radovi na suvenirnici u Subotici, pokrenut je program pomoći za poljoprivrednike, povećan je broj djece u vrtićima i školama.

»Ali istina ove godine, kao i uvijek, ima i drugu stranu. Paralelno s tim uspjesima, mnoga ključna pitanja ostala su neriješena – od odnosa s institucijama i predstavnicima vlasti Republike Srbije, preko kadrovskih kapaciteta, do pitanja ravnopravnosti Hrvata u Srbiji«, istaknula je.

U obraćanju medijima odbacila je kritike kako njezini istupi u Saboru štete Hrvatima u Srbiji.

„Mi moramo jasno artikulirati naše stavove. Nećemo moći ostvariti naša prava ako se ne nametnemo kao relevantni sugovornici, a u ovom trenutku, to itekako jesmo“, poručila je Jasna Vojnić.

Dodala je da su njezini istupi jednaki u obje zemlje, da nikada ne kritizira Srbiju generalno, već konkretne procedure, postupke i nikada ne ističe da je to postupanje svih u Srbiji.

Na kraju je navela kako će aktualno vodstvo HNV-a nastaviti s istim politikama djelovanja i sljedeće godine, te da spremno dočekuju izbore za to predstavničko tijelo Hrvata u Srbiji.

