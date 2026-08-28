U TV emisiji prijetio hrvatskom policajcu: Kazneno ga prijavlili

Hrvatska policija kazneno je prijavila 71-godišnjeg državljanina Srbije i Australije kojeg sumnjiči da je u televizijskoj emisiji u Srbiji prijetio hrvatskom policajcu te pozivao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama.

Policija sumnja da je tijekom kolovoza u emisiji uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku PU šibensko-kninske, povezane s njegovim poslom.

Također ga sumnjiče da je javno poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, jednom pravosudnom dužnosniku i policajcu te da je vrijeđao i omalovažavao Republiku Hrvatsku.

Budući da 71-godišnjak nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima, protiv njega je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.