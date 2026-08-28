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SKANDAL

U TV emisiji prijetio hrvatskom policajcu: Kazneno ga prijavlili

Piše Veronika Miloševski,
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U TV emisiji prijetio hrvatskom policajcu: Kazneno ga prijavlili
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Policija sumnja da je tijekom kolovoza u emisiji uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku PU šibensko-kninske, povezane s njegovim poslom

Hrvatska policija kazneno je prijavila 71-godišnjeg državljanina Srbije i Australije kojeg sumnjiči da je u televizijskoj emisiji u Srbiji prijetio hrvatskom policajcu te pozivao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama.

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Policija sumnja da je tijekom kolovoza u emisiji uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku PU šibensko-kninske, povezane s njegovim poslom.

Također ga sumnjiče da je javno poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, jednom pravosudnom dužnosniku i policajcu te da je vrijeđao i omalovažavao Republiku Hrvatsku.

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Budući da 71-godišnjak nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima, protiv njega je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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