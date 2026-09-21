U utorak u Zagrebu besplatan javni prijevoz i Bajsovi. Evo koje se ulice zatvaraju za mot. vozila

Povodom Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila, u utorak 22. rujna, Grad Zagreb i ZET omogućit će građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza, a na raspolaganju će im biti i besplatan sustav javnih bicikala "Bajs".

Prijevoz tramvajima i autobusima bit će besplatan na području cijelog Zagreba, a Bajs bicikli bit će besplatno dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima. Besplatne su sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00:00 i 23:59 sati, bez mogućnosti zadržavanja bicikla tijekom cijelog dana, stoji u priopćenju grada Zagreba.

"Na Dan bez automobila, 22. rujna, u užem centru Grada od 08:00 do 20:00 sati bit će zatvoren promet za motorna vozila. Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom T. Mikleušića, kao i dio Martićeve ulice zapadno od Smičiklasove", navode dalje.

Foto: Grad Zagreb

U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička sjeverno od Streljačke, uključujući pristup s Ilirskog trga. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od 08:00 do 20:00 sati, prometuju i mala električna vozila „Fulir“, besplatna usluga prijevoza koja dodatno olakšava kretanje pješačkom zonom u središtu grada.

Grad Zagreb tijekom Europskog tjedna mobilnosti, ali i tijekom cijele godine, potiče održive načine kretanja kao što su korištenje javnog prijevoza, bicikliranje i pješačenje. Cilj je smanjiti potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba. Besplatne aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održavaju se još danas i sutra, a detaljan raspored događanja dostupan je na stranici https://tjedanmobilnosti.zagreb.hr/., poručuju iz Grada.

- Pozivamo sve sugrađane i goste da na Dan bez automobila iskoriste mogućnost besplatnog javnog prijevoza, a oni koji još nisu korisnici sustava „Bajs“ mogu se registrirati i aktivirati svoj korisnički račun na stranici https://bajs.zagreb.hr/hr/.