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'DAN BEZ AUTOMOBILA'

U utorak u Zagrebu besplatan javni prijevoz i Bajsovi. Evo koje se ulice zatvaraju za mot. vozila

Piše 24sata,
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U utorak u Zagrebu besplatan javni prijevoz i Bajsovi. Evo koje se ulice zatvaraju za mot. vozila
Foto: Patrik Macek/PIXSELL, Grad Zagreb, Canva
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"Cilj je smanjiti  potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati  prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba", poručuju iz Grada

Povodom Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila, u utorak 22. rujna, Grad  Zagreb i ZET omogućit će građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog  prijevoza, a na raspolaganju će im biti i besplatan sustav javnih bicikala "Bajs".
Prijevoz tramvajima i autobusima bit će besplatan na području cijelog Zagreba, a Bajs bicikli  bit će besplatno dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima. Besplatne su sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00:00 i 23:59 sati, bez mogućnosti zadržavanja  bicikla tijekom cijelog dana, stoji u priopćenju grada Zagreba.

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"Na Dan bez automobila, 22. rujna, u užem centru Grada od 08:00 do 20:00 sati bit će  zatvoren promet za motorna vozila. Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje  omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije,  Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom T. Mikleušića, kao i dio Martićeve ulice  zapadno od Smičiklasove", navode dalje.

Foto: Grad Zagreb

U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička sjeverno od  Streljačke, uključujući pristup s Ilirskog trga. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od 08:00  do 20:00 sati, prometuju i mala električna vozila „Fulir“, besplatna usluga prijevoza koja  dodatno olakšava kretanje pješačkom zonom u središtu grada.

Grad Zagreb tijekom Europskog tjedna mobilnosti, ali i tijekom cijele godine, potiče održive  načine kretanja kao što su korištenje javnog prijevoza, bicikliranje i pješačenje. Cilj je smanjiti  potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati  prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba. Besplatne aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održavaju se još danas i sutra, a  detaljan raspored događanja dostupan je na stranici https://tjedanmobilnosti.zagreb.hr/., poručuju iz Grada.

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- Pozivamo sve sugrađane i goste da na Dan bez automobila iskoriste mogućnost besplatnog  javnog prijevoza, a oni koji još nisu korisnici sustava „Bajs“ mogu se registrirati i aktivirati svoj  korisnički račun na stranici https://bajs.zagreb.hr/hr/.

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