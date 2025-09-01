U Varaždinu ozlijeđen trogodišnjak: Pretrčavao cestu, na njega naletio automobil

Trogodišnji dječak ozlijeđen je nakon što je na njega u nedjelju oko 21 sat naletio automobil. Prema priopćenju varaždinske policije, dječak je iskoristio kraću nepažnju roditelja i krenuo pretrčavati ulicu Braće Radić, između parkiranih vozila, a izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Na njega je prednjim dijelom naletio automobil kojim je upravljao 36-godišnji vozač te je dijete pritom zadobilo ozljede.

Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin. Točna kvalifikacija ozljeda bit će poznata nakon daljnjih liječničkih pregleda.