Obavijesti

News

Komentari 0
ISKORISTIO KRATKU NEPAŽNJU RODITELJA

U Varaždinu ozlijeđen trogodišnjak: Pretrčavao cestu, na njega naletio automobil

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
U Varaždinu ozlijeđen trogodišnjak: Pretrčavao cestu, na njega naletio automobil
Foto: PU primorsko-goranska

Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin. Točna kvalifikacija ozljeda bit će poznata nakon daljnjih liječničkih pregleda

Trogodišnji dječak ozlijeđen je nakon što je na njega u nedjelju oko 21 sat naletio automobil. Prema priopćenju varaždinske policije, dječak je iskoristio kraću nepažnju roditelja i krenuo pretrčavati ulicu Braće Radić, između parkiranih vozila, a izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

SUDAR KAMIONA Sudar na A1 kod Karlovca, HAK: Vozi se u koloni od 6 kilometara
Sudar na A1 kod Karlovca, HAK: Vozi se u koloni od 6 kilometara

Na njega je prednjim dijelom naletio automobil kojim je upravljao 36-godišnji vozač te je dijete pritom zadobilo ozljede.

OBAVILI OČEVID Detalji tragedije na A3: Auto sletio s ceste, udario u ogradu i prevrnuo se. Žena poginula
Detalji tragedije na A3: Auto sletio s ceste, udario u ogradu i prevrnuo se. Žena poginula

Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin. Točna kvalifikacija ozljeda bit će poznata nakon daljnjih liječničkih pregleda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede
UHITILI VOZAČA

Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025