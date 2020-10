Upucao migranta u nogu jer je mislio da mu provaljuje u kuću

PU ličko-senjske šutila je više dana o ovom slučaju, unatoč tome što je dio istrage događaja, kako su i sami naveli, dovršen, a u policijskoj je praksi i izvještavanje o događajima čija obrada još traje

<p>PU ličko-senjska za vikend je poslala samo priopćenje o 'narušavanju reda i mira' jer se netko svađao, o migrantu koji je ustrijeljen i prevezen u bolnicu u Zadru ni riječi, da bi četiri dana kasnije novinari od glasnogovnice susjedne policijske uprave doznali da okolnosti koje su dovele do pucnjave, javlja portal<a href="http://www.057info.hr/vijesti/2020-10-27/u-zadarskoj-bolnici-operiran-ustrijeljeni-migrant-informacije-nisu-izasle-u-javnost" target="_blank"> 057.info</a>.</p><p>Odgovor je stigao putem maila od glasnogovornice Maje Brozičević koja je potvrdila da je došlo do pucnjave između dva muškarca jer je jedan mislio da mu drugi provaljuje u kuću. </p><p>- Obavještavamo Vas da su policijski službenici Postaje granične policije Korenica proveli kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo „Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u svezi s kaznenim djelom „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom". On se sumnjiči da je 24. listopada oko 6,20 sati na području Korenice, uvjeren da se radi o pokušaju provale u njegovu obiteljsku kuću, ispalio nekontrolirani hitac iz puške koju legalno posjeduje, a dio sačme je pogodio u nogu nepoznatu mušku osobu koja kod sebe nije imala osobne dokumente. Ozlijeđenoj nepoznatoj muškoj osobi pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su liječnici konstatirali da se radi o teškim tjelesnim ozljedama.</p><p>Njegovo je stanje stabilno, kazali su iz Opće bolnice Zadar.</p><p>- 24. listopada u ranim jutarnjim satima dovezen nam je strani državljanin s ustrijelnom ranom. Isti je nakon obrade podvrgnut operacijskom zahvatu, te je potom smješten na Odjel za ortopediju i traumatologiju - rekli su iz Ravnateljstva.</p><p>Policija, kako tvrdi glasnogovornica Brozičević, nije ranije izašla u javnost s tom informacijom jer je 'kriminalističko istraživanje još u tijeku'. Potvrdila je kako se vjeruje da je riječ o migrantu, čiji se identitet još utvrđuje.</p><p>- O detaljima ćemo izvijestiti kada utvrdimo sve činjenice i okolnosti pod kojima se dogodio jer, kao što vjerujemo da Vam je poznato, misija Ministarstva unutarnjih poslova je točno i profesionalno izvještavanje javnosti - očitovanje je PU ličko-senjske na višednevnu šutnju o ovom slučaju, unatoč tome što je dio istrage događaja, kako su i sami naveli, dovršen, a u policijskoj je praksi i izvještavanje o događajima čija obrada još traje.</p>