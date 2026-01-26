Obavijesti

News

Komentari 1
PRATE POTROŠNJU

U Zagrebu je svaki peti stan prazan: Evo u kojem je dijelu grada najgora situacija

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
U Zagrebu je svaki peti stan prazan: Evo u kojem je dijelu grada najgora situacija
4
Zagreb: Neboderi u Ulici Braće Domany | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz Popisa stanovništva 2021., ta je brojka gotovo dvostruko viša i iznosi čak 84.617 stanova u Gradu Zagrebu nije bilo u uporabi. To je svaki peti

Admiral

Iza praznih stanova u Gradu Zagrebu, čija brojka leluja između 47.000 i 84.000 ne stoji samo jedna priča. To je kombinacija investicijskog vlasništva, naslijeđenih nekretnina, posljedica potresa i migracijskih trendova, pokazala je analiza portala Geozofija.

Napravili su analizu dostupnih podataka i tržište što je pokazalo kako je gotovo svaki peti stan nenastanjen. Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz Popisa stanovništva 2021., čak 84.617 stanova u Gradu Zagrebu nije bilo u uporabi. To ih je 22 posto od ukupnog broja.

storyeditor/2024-04-01/PXL_200923_103473157.jpg
storyeditor/2024-04-01/PXL_200923_103473157.jpg | Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

S druge strane, posljednji podaci Hrvatske elektroprivrede iz 2024. pokazali su kako su vlasnici ipak aktivirali dio imovine. Naime, oni bilježe 47.409 stanova s potrošnjom struje manjom od 500 kWh. To im sugerira da nitko u njima ne živi.

Nismo među prvima... Ovdje se živi najskuplje: 20 gradova s najvišim standardom i gdje je među njima Hrvatska
Ovdje se živi najskuplje: 20 gradova s najvišim standardom i gdje je među njima Hrvatska

Ako bi se to podijelilo na gradske četvrti, najgora je situacija trenutno u Donjem gradu 29 posto, a potom u Gornjem gradu 26 posto stanova koji stoje prazni. 

Peščenica-Žitnjak također ima 26 % praznih stanova, odnono svaki četvrti je nenastanjen.

Zagreb: Hrpa šute na nogostupu ispred zgrade u Gundulićevoj
Zagreb: Hrpa šute na nogostupu ispred zgrade u Gundulićevoj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

U perifernim kvartovima poput Brezovice (16 %), Podsuseda (18 %) i Sesveta (19 %) udjeli praznih stanova su nešto niži, ali i dalje značajni. Dok neke gradske četvrti imaju preko 5000 praznih stanova, najmanje ih je u Brezovici, Podsljemenu i Donjoj Dubravi.

Je li stanova previše ili premalo?

Podaci također pokazuju da se broj praznih stanova između 2011. i 2021. povećao za 15 %, djelomično zbog stanovništva koje napušta središte grada, ali i zbog posljedica potresa 2020. No pad broja praznih nekretnina trenutno se može pripisati rastu cijena nekretnina i najma, zbog čega vlasnici sve rjeđe ostavljaju stanove nenastanjenima.

ŠOKANTNA ANALIZA Stanje mlade nacije: Ovo je pogled u glavu djece koja će prvi put glasati na izborima '28.
Stanje mlade nacije: Ovo je pogled u glavu djece koja će prvi put glasati na izborima '28.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj “paradoks praznih stanova” pogoršava problem nerazumne priuštivosti stanovanja. To dodatno otežava mladim obiteljima i osobama s prosječnim ili nižim primanjima pristup stambenom tržištu, upozorava autor analize, i naglašava da duže stambeno pražnjenje neće nestati bez konkretnih tržišnih i državnih mjera, piše Geozofija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026