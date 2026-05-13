Obavijesti

News

Komentari 1
TEMPERATURNI ŠOK

U Zagrebu jutros tek 3 °C, DHMZ zbog mraza upalio meteoalarm

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 2 min
U Zagrebu jutros tek 3 °C, DHMZ zbog mraza upalio meteoalarm
2
Zagreb: Magla i temperatura jedva iznad nule | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

DHMZ je upalio i više meteoalarma zbog potencijalnog opasnog vremena. Naime, u unutrašnjosti se očekuju iznimno niske temperature za ovo vrijeme godine. Pri tlu je mjestimice moguć mraz

Djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, a ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, prognoza je vremena za srijedu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice će puhati umjerena bura, podno Velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Foto: DHMZ

DHMZ je upalio i više meteoalarma zbog potencijalnog opasnog vremena. Naime, u unutrašnjosti se očekuju iznimno niske temperature za ovo vrijeme godine. Pri tlu je mjestimice moguć mraz. Minimalna temperatura bit će od -1 do 2 °C.

Prema podacima DHMZ-a, u Zagrebu je jutros u 7 izmjereno tek 3.8 °C.

Uz obalu, alarm je na snazi zbog pojačane bure. 

Foto: DHMZ

Prema prognozi za četvrtak, 14. svibnja, Hrvatsku očekuje postupno naoblačenje koje će se širiti sa jugozapada, dok će u središnjim i istočnim krajevima prijepodne još prevladavati sunčano vrijeme. Već od jutra na sjevernom Jadranu mjestimice je moguća kiša, a tijekom poslijepodneva rastu izgledi za pljuskove i grmljavinu, najprije na obali, a zatim lokalno i u unutrašnjosti. Do večeri će nestabilno vrijeme zahvatiti i ostatak Jadrana.

SVUGDJE CURI VIDEO Nevrijeme nije zaobišlo ni stadion: Pogledajte slapove kiše na zapadu Maksimira...
VIDEO Nevrijeme nije zaobišlo ni stadion: Pogledajte slapove kiše na zapadu Maksimira...

Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok će na istoku zemlje prevladavati jugoistočnjak. Na Jadranu će zapuhati umjereno, mjestimice i jako jugo te južni vjetar, osobito na sjevernom dijelu obale, a prema kraju dana okrenut će na jugozapadnjak.

Jutro će u unutrašnjosti biti prilično svježe, uz temperature između 1 i 6 stupnjeva, dok će na obali biti od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 16 i 21 stupnja.

Stanje u prometu

Kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrana je prometa za I. skupinu vozila na dionici Senj-Sveta Marija Magdalena na Jadranskoj magistrali, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3 Bregana -Lipovac) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

HRVATSKA NA UDARU Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa i na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1) te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
HRVATSKA NA UDARU

Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Drogiran usmrtio tinejdžericu u Slavoniji, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'
PREMINULA NAKON TEŠKE NESREĆE

Drogiran usmrtio tinejdžericu u Slavoniji, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'

Do nesreće u Adžamovcima došlo je 6. svibnja kad se vozač (37) zabio u auto u kojem su bile tri 18-godišnjakinje. Uhitili su ga i utvrdili prisutnost opijata
FOTO Kaos u Zagrebu nakon olujnog nevremena! Srušena stabla, skele... 'Bilo je užas!'
IZ PROLJEĆA U JESEN

FOTO Kaos u Zagrebu nakon olujnog nevremena! Srušena stabla, skele... 'Bilo je užas!'

Jako nevrijeme oko podneva je pogodilo zagrebačko područje s vjetrom koji je stvarao velike štete. U dijelovima grada padala je i snažna tuča, porušena su brojna stabla. A jutro je krenulo sunčano...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026