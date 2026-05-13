U Zagrebu jutros tek 3 °C, DHMZ zbog mraza upalio meteoalarm

Djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, a ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, prognoza je vremena za srijedu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice će puhati umjerena bura, podno Velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je upalio i više meteoalarma zbog potencijalnog opasnog vremena. Naime, u unutrašnjosti se očekuju iznimno niske temperature za ovo vrijeme godine. Pri tlu je mjestimice moguć mraz. Minimalna temperatura bit će od -1 do 2 °C.

Prema podacima DHMZ-a, u Zagrebu je jutros u 7 izmjereno tek 3.8 °C.

Uz obalu, alarm je na snazi zbog pojačane bure.

Prema prognozi za četvrtak, 14. svibnja, Hrvatsku očekuje postupno naoblačenje koje će se širiti sa jugozapada, dok će u središnjim i istočnim krajevima prijepodne još prevladavati sunčano vrijeme. Već od jutra na sjevernom Jadranu mjestimice je moguća kiša, a tijekom poslijepodneva rastu izgledi za pljuskove i grmljavinu, najprije na obali, a zatim lokalno i u unutrašnjosti. Do večeri će nestabilno vrijeme zahvatiti i ostatak Jadrana.

Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok će na istoku zemlje prevladavati jugoistočnjak. Na Jadranu će zapuhati umjereno, mjestimice i jako jugo te južni vjetar, osobito na sjevernom dijelu obale, a prema kraju dana okrenut će na jugozapadnjak.

Jutro će u unutrašnjosti biti prilično svježe, uz temperature između 1 i 6 stupnjeva, dok će na obali biti od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 16 i 21 stupnja.

Stanje u prometu

Kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrana je prometa za I. skupinu vozila na dionici Senj-Sveta Marija Magdalena na Jadranskoj magistrali, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3 Bregana -Lipovac) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa i na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1) te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.