U Zagrebu kiša i udari vjetra. Pogledajte snijeg na Platku!

Promjena vremena koja je zahvatila veći dio Hrvatske donijela je obilnu kišu i jaki vjetar u Zagrebu.

Prema prognozi DHMZ-a danas će vrijeme biti promjenjivo do pretežno oblačno te kišovito.

- Mjestimice obilna oborina, a na Jadranu lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se snijeg, a moguć je i snježni pokrivač. U unutrašnjosti će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na moru će jako i olujno jugo najprije na sjeveru naglo okretati na buru, a podno Velebita bit će i orkanskih udara. Poslijepodne postupno smirivanje i djelomično razvedravanje najprije na zapadu - rekli su iz DHMZ-a.

Dodali su kako je temperatura zraka na kopnu od 9 do 13, a popodne u gorju osjetno niža, a na moru uglavnom od 15 do 19. Treba reći i kako je na Platku pao snijeg.

Niz upozorenja upaljen je gotovo za područje cijele Hrvatske. Tako je crveno upozorenje izdano za Kvarner i ispod Velebita, kao i u zapadnoj Istri. Očekuje se jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo i jugozapadnjak, već tijekom jutra u naglom okretanju na olujnu i jaku olujnu buru. Najjači udari vjetra, očekuje se, bit će do 160 km/h.

Narančasto upozorenje proglašeno je za Istru, Kvarner, Liku i Gorski kotar, Dalmaciju i otoke te Dalmatinsku zagoru. Na području Rijeke, Kvarnera, Istre, Like i Gorskog kotara očekuje se mjestimice obilna kiša, a moguće su i urbane i bujične poplave. Također se očekuje jako i olujno jugo, s naglim okretanjem na olujnu buru s orkanskim udarima, osobito podno Velebita. Najjači udari vjetra očekuju se oko 110 km/h.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - rekao je DHMZ.

Žuto upozorenje upaljeno je za karlovačku i zagrebačku regiju, kao i za srednju i južnu Dalmaciju. Slavonija, odnosno osječka regija je bez upozorenja. Što se tiče prognoze za sutra DHMZ kaže kako će djelomice, a na na većem dijelu Jadrana i pretežno sunčano.

- Ujutro mjestimice moguća magla, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Uz više oblaka malo kiše ili pokoji pljusak ujutro na krajnjem jugu, a tijekom dana na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura i tramontana - kaže DHMZ.

Zaključuje kako je minimalna temperatura zraka od 2 do 7, a na Jadranu između 8 i 13. Maksimalna uglavnom od 12 do 16, a Jadranu između 18 i 21 °C.