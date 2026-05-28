JESTE LI GA VIDJELI?

U Zagrebu nestao dječak (12)

Piše Antonela Šaponja,
U Zagrebu je nestao 12-godišnji Petar Strbad. Dječak se u srijedu, 27. svibnja, udaljio s adrese u Aleji Blaža Jurišića u Dubravi, a nestanak je prijavljen Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Petar je rođen 2014. godine u Zagrebu, visok je 145 centimetara i slabije tjelesne građe. Ima plavu kosu, plave oči, ovalno lice te srednje velik nos i uši. Nosi obuću broj 38.

U trenutku nestanka bio je odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i sive tenisice, a sa sobom je imao crni školski ruksak.

Policija poziva građane da, ako imaju bilo kakve informacije o dječaku, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.

