Uber želi kupiti vlasnika Glova za gotovo 15 milijardi dolara!

Uber je tako ponudio 41,50 eura (47,60 dolara) po dionici Delivery Heroa, što znači da je vrijednost berlinske kompanije procijenjena na oko 14,8 milijardi dolara. Ponuda je otprilike 34 posto viša od tromjesečne prosječne cijene dionice Delivery Heroa, ponderirane prema prometu, objavile su kompanije. Trenutačno je u Uberovom vlasništvu nešto manje od 25 posto dionica Delivery Heroa, uz još 12 posto u financijskim instrumentima.

Američka kompanija uvjetuje akviziciju minimalnim pragom prihvaćanja ponude od 50 posto plus jedna dionica.

Prodaju su odobrili upravni i nadzorni odbor Delivery Heroa i očekuje se da će biti dovršena u drugoj polovini iduće godine.

U okviru ponude Uber se obvezao da će u Njemačku do 2031. uložiti dvije milijarde dolara. Osim toga, prema dogovoru, trebali bi i najmanje do 2029. godine zadržati zaposlenike Delivery Heroa i glavni ured, koji se i dalje nalazi u Berlinu, iako je kompanija poslovanje u matičnoj Njemačkoj prodala Just Eat Takeawayju.

Provedbom transakcije nastat će platforma za dostavu hrane koja pokriva 99 zemalja, uz kombiniranu procijenjenu bruto vrijednost dostavljene robe (GMV) od 236 milijardi dolara u 2025. godini, stoji u priopćenju Delivery Heroa.

Usporedbe radi, kineski div Meituan dostavio je prošle godine preko digitalne platforme hranu u bruto vrijednosti od 1,67 bilijuna juana (246,5 milijardi dolara).

"Zajedno ćemo gotovo udvostručiti broj tržišta na kojima nudimo i usluge prijevoza i usluge dostave", rekao je u zajedničkoj izjavi izvršni direktor Ubera Dara Khosrowshahi.

Pod povećalom?

Akvizicijom Delivery Heroa Uberova mreža za dostavu hrane Uber Eats proširila bi se u Europi, na Bliskom istoku, u Aziji i u Latinskoj Americi.

Ipak, s obzirom na preklapanja dviju kompanija na tim tržištima, očekuje se da će se naći pod povećalom regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja, napominje Reuters.

Nastojeći olakšati put prema pribavljanju regulatornih dozvola, Delivery Hero pristao je u okviru dogovora prodati dio poslovanja koji pokriva 14 tržišta američkoj investicijskoj kompaniji SSW Partners za otprilike 1,4 milijarde eura.

Udio u Delivery Herou, nešto manji od 17 posto, spremna je prodati i nizozemska investicijska tvrtka Prosus.

O Uberovom interesu Delivery Hero izvijestio je još krajem svibnja, kad je američka kompanija za preuzimanje ponudila oko 10 milijardi dolara, odnosno 33 dolara po dionici, što se smatralo preniskom cijenom.

"Udruživanje s jakim partnerom u ovoj trenutku pravi je potez za Delivery Hero koji će kompaniji na najbolji mogući način osigurati konkurentnost u budućnosti", rekla je čelnica nadzornog odbora Kristin Skogen Lund, istaknuvši važnost jačanja u uvjetima žestoke konkurencije u sektoru.

Osnovan u Berlinu 2011. godine, Delivery Hero ubrzano se proširio nizom akvizicija koje su ga uvele u skupinu najvećih svjetskih kompanija za dostavu hrane, ali su se u međuvremenu pod pritiskom investitora povukli s pojedinih tržišta.

Uber se pak usmjerio na akvizicije kako bi iznova potaknuo rast koji je bio posustao nakon skoka u vrijeme pandemije. Tako je 2020. kupio američku kompaniju Postmates za 2,65 milijardi dolara kako bi osnažio poziciju u SAD-u nakon što je odustao od pokušaja kupnje Grubhuba, napominje Reuters.