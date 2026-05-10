'Ubijeni šef krim policije bio je uzor svojim kolegama. Ubojica je oružje posjedovao ilegalno'

Nakon što je jutros oko osam sati u jednom ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen policijski službenik, a počinitelj si je zatim nanio ozljede istim oružjem te je prevezen u KB Dubrava, o svemu je za Dnevnik HTV-a govorio glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

- Prije svega, izražavam sućut i pružam potporu obitelji našeg kolege Roberta, kao i svim njegovim kolegama i prijateljima. Ovo je golem gubitak za policijski sustav. Radilo se o uzornom kolegi koji je svoj posao obavljao profesionalno i časno - rekao je Milina koji je istaknuo i kako je osumnjičenik još od prije poznat sustavu, o čemu su obavijestili Državno odvjetništvo i nadležni sud.

O ovom događaju za RTL Danas govorio je i Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije.

- Dozvolite da izrazim sućut obitelji poginulog kolega kao i kolegicama i kolegama iz Policijske uprave krapinsko-zagorske županije. Mi s razine Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova pružamo punu potporu svim kolegicama i kolegama jer, ovo je strašan i težak trenutak za sve nas u Ministarstvu - rekao je Barić.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dodao je i kako će se kriminalističkim istraživanjem utvrditi i privatni i poslovni odnosi koje je imao njegov pokojni kolega.

- Istina je da su živjeli u neposrednoj blizini jedan drugog i upravo kriminalističko istraživanje za jednu od tema ima utvrditi i privatne i odnose koje je pokojni kolega Robert Grilec imao vezano za svoj posao, kako bi se utvrdili odnos privatnog ili službenog u ovom slučaju.

Na pitanje je li se moglo ranije reagirati zbog nekih drugih kaznenih djela počinitelja, Barić je odgovorio:

- Nije bilo nikakvih indicija da bi se dogodilo nešto ovako strašno i tragično kao što se dogodilo, tako da nije bilo nikakvih indicija i nije se moglo spriječiti.

Na kraju se osvrnuo i na vlastito poznanstvo s kolegom.

- Poznavao sam ga osobno vrlo dobro, radi se o odličnom čovjeku privatno, o karijernom policajcu koji se cijeli svoj policijski vijek usavršavao, a rezultat toga je i da je imenovan za voditelja Kriminalističke službe u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj - rekao je.

O slučaju je za Dnevnik Nove TV govorio i Kristijan Suša, načelnik PU krapinsko-zagorske koji je rekao kako je ubijeni Robert Grilec bio dugogodišnji istaknuti policijski službenik.

- Bio je jedan od moja tri najbliža suradnika, svakodnevno smo komunicirali po nekoliko sati. Robert je bio dugogodišnji službenik kriminalističke policije. Istaknuo se u važnim kriminalističkim istragama naše policijske uprave i Ravnateljstva policije. Bio je uzor kolegama, a svoje znanje i iskustvo prenosio je na policijske službenike ne samo ove uprave, nego i cijele Hrvatske - rekao je Suša.

I on se osvrnuo na činjenicu da je počinitelj još od ranije poznat policiji.

- Imali smo već postupanja prema počinitelju zbog prekršajnih i kaznenih djela. Prema našim evidencijama, on ne posjeduje oružje, ni vatreno ni bilo kakvo drugo. Više o motivima moći ćemo reći nakon što provedemo kriminalističko istraživanje. Za sada, s obzirom na činjenice, mogu samo reći da se radi o teškom ubojstvu - istaknuo je Suša.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.