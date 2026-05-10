Poznavao sam ga osobno vrlo dobro, radi se o odličnom čovjeku privatno, o karijernom policajcu koji se cijeli svoj policijski vijek usavršavao, rekao je Damir Bairić, zamjenik glavnog ravnatelja policije
'Ubijeni šef krim policije bio je uzor svojim kolegama. Ubojica je oružje posjedovao ilegalno'
Nakon što je jutros oko osam sati u jednom ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen policijski službenik, a počinitelj si je zatim nanio ozljede istim oružjem te je prevezen u KB Dubrava, o svemu je za Dnevnik HTV-a govorio glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
POGLEDAJTE GALERIJU:
- Prije svega, izražavam sućut i pružam potporu obitelji našeg kolege Roberta, kao i svim njegovim kolegama i prijateljima. Ovo je golem gubitak za policijski sustav. Radilo se o uzornom kolegi koji je svoj posao obavljao profesionalno i časno - rekao je Milina koji je istaknuo i kako je osumnjičenik još od prije poznat sustavu, o čemu su obavijestili Državno odvjetništvo i nadležni sud.
O ovom događaju za RTL Danas govorio je i Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije.
- Dozvolite da izrazim sućut obitelji poginulog kolega kao i kolegicama i kolegama iz Policijske uprave krapinsko-zagorske županije. Mi s razine Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova pružamo punu potporu svim kolegicama i kolegama jer, ovo je strašan i težak trenutak za sve nas u Ministarstvu - rekao je Barić.
Dodao je i kako će se kriminalističkim istraživanjem utvrditi i privatni i poslovni odnosi koje je imao njegov pokojni kolega.
- Istina je da su živjeli u neposrednoj blizini jedan drugog i upravo kriminalističko istraživanje za jednu od tema ima utvrditi i privatne i odnose koje je pokojni kolega Robert Grilec imao vezano za svoj posao, kako bi se utvrdili odnos privatnog ili službenog u ovom slučaju.
Na pitanje je li se moglo ranije reagirati zbog nekih drugih kaznenih djela počinitelja, Barić je odgovorio:
- Nije bilo nikakvih indicija da bi se dogodilo nešto ovako strašno i tragično kao što se dogodilo, tako da nije bilo nikakvih indicija i nije se moglo spriječiti.
Na kraju se osvrnuo i na vlastito poznanstvo s kolegom.
- Poznavao sam ga osobno vrlo dobro, radi se o odličnom čovjeku privatno, o karijernom policajcu koji se cijeli svoj policijski vijek usavršavao, a rezultat toga je i da je imenovan za voditelja Kriminalističke službe u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj - rekao je.
O slučaju je za Dnevnik Nove TV govorio i Kristijan Suša, načelnik PU krapinsko-zagorske koji je rekao kako je ubijeni Robert Grilec bio dugogodišnji istaknuti policijski službenik.
- Bio je jedan od moja tri najbliža suradnika, svakodnevno smo komunicirali po nekoliko sati. Robert je bio dugogodišnji službenik kriminalističke policije. Istaknuo se u važnim kriminalističkim istragama naše policijske uprave i Ravnateljstva policije. Bio je uzor kolegama, a svoje znanje i iskustvo prenosio je na policijske službenike ne samo ove uprave, nego i cijele Hrvatske - rekao je Suša.
I on se osvrnuo na činjenicu da je počinitelj još od ranije poznat policiji.
- Imali smo već postupanja prema počinitelju zbog prekršajnih i kaznenih djela. Prema našim evidencijama, on ne posjeduje oružje, ni vatreno ni bilo kakvo drugo. Više o motivima moći ćemo reći nakon što provedemo kriminalističko istraživanje. Za sada, s obzirom na činjenice, mogu samo reći da se radi o teškom ubojstvu - istaknuo je Suša.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+