Ubio četvero u školi, sudac ga poslao u zatvor do kraja života: 'Ne muči vas ono što ste učinili'

Tinejdžer iz američke savezne države Georgije ostatak svog života provest će u zatvoru za ubojstvo četvero i ranjavanje još devetero ljudi u pucnjavi u školi 2024. godine, presudio je sudac u utorak. Šesnaestogodišnji Colt Gray koji je u petak priznao krivnju po 55 točaka optužnice, uključujući optužbe za ubojstvo i napad, djelovao je ravnodušno dok mu je sudac Višeg suda okruga izricao presudu.

"Vaši zločini odražavaju trajnu nepopravljivost", rekao je sudac Nicholas Primm. "Ne čini se da Vas muči to što ste učinili. Čini se da uživate slijediti stope ubojica koje ste idolizirali", rekao je Primm.

Sudac je imao dvije mogućnosti: doživotni zatvor s mogućnošću uvjetnog otpusta ili bez otpusta.

U vrijeme pucnjave, 4.rujna 2024. Gray je bio četrnaestogodišnji učenik prvog razreda srednje škole. U školu Apalachee u gradu Winderu u Georgiji unio je pušku sličnoj jurišnoj, koju je za Božić dobio od oca i koju je sakrio u kartonskoj tubi za plakate.

Njegov otac u ožujku je proglašen krivim jer je sinu dao pušku unatoč, kako su tvrdili tužitelji, jasnim upozoravajućim znakovima, među kojima je bilo i svojevrsno svetište posvećeno počiniteljima školskih pucnjava u dječakovoj sobi. Bio je to rijedak slučaj kaznenog progona roditelja u vezi s masovnom pucnjavom u SAD-u. Izricanje presude ocu očekuje se u četvrtak.

Coltu Grayu sudilo se kao odrasloj osobi zbog pucnjave u kojoj su ubijeni učenici Christian Angulo i Mason Schermerhorn, obojica 14-godišnjaci te nastavnici Cristina Irimie (53) i Richard Aspinwall (39).

Na saslušaju u ponedjeljak i utorak tužitelji su tvrdili da je Gray i dalje vođen željom da stekne ozloglašenost poput drugih školskih napadača kojima se divio. Pustili su snimke telefonskih razgovora iz zatvora koji su snimljeni tjednima nakon napada u kojima je od majke tražio da mu kaže kako internetska zajednica koja prati prave zločine reagira na njegov krvavi pohod.

Za vrijeme jednog od tih razgovora, Gray se nasmijao i rekao da je "ušao u veliku ligu...i to ne na loš način".

Državni odvjetnik okruga Barrow Brad Smith u završnoj je riječi rekao kako je Grayov "konačni cilj bio doživotna slava" te je odbacio nastojanja obrane da pokaže kako se Gray može rehabilitirati i jednog dana sigurno vratiti u život, uspoređujući tinejdžera s morskim psom čiji su nasilni instinkti neizbježni.

Grayov odvjetnik Charlton Allen nastojao je dokazati da su ga traumatično i nestabilno djetinjstvo gurnuli tome da prigrli internetsku zajednicu koja veliča nasilne zločine. Allen je izveo svjedoke iz njegova života, uključujući i Grayovu baku, koji su posvjedočili da su njegovi roditelji zloupotrebljavali droge i zanemarivali Grayeve osnovne potrebe.