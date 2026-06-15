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UBOJSTVO U DUBRAVI

Ubio kuma zbog ljubomore: Na klupu za svjedoke zvat će Zefu, obrana htjela isključiti javnost

Piše Laura Šiprak,
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Ubio kuma zbog ljubomore: Na klupu za svjedoke zvat će Zefu, obrana htjela isključiti javnost
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Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell

Obrana ne spori da je Antonio Antić ubio kuma Ivana Kovačića prošle godine usred bijelog dana u Dubravi, ali tvrde da nije riječ o teškom ubojstvu te da Antić nije bio potpuno ubrojiv tijekom zločina

Ne smatram se krivim, rekao je Antonio Antić (39) na početku suđenja za teško ubojstvo Ivana Kovačića prošle godine na Aveniji Gojka Šuška usred bijela dana u zagrebačkoj Dubravi. Iako istražitelji nisu našli pištolj s kojim je počinio ubojstvo, metci su otkrili da se radi o Lugeru kalibra 9 milimetara. Antićeva obrana ne spori da ga je on zaista i ubio, ali se ne slažu da je to teško ubojstvo i da je Antić bio potpuno ubrojiv u trenutku ubojstva. Naime, tvrde da su njihovi kumski i međuljudski odnosi kompleksni i da je zbog toga kvalifikacija ubojstvo, bez ovog prefiksa 'teško'. Tu je onda i razlika u kazni jer teško ubojstvo nosi minimalno 10, a maksimalno 50 godina zatvora, a ubojstvo minimalno pet godina. 

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Antić je naveo da je završio osnovnu školu, rastavljen je i nezaposlen, a inače je bio trgovac. Nema na sebi imovine ni prihoda, a otac je troje maloljetne djece. Bez obzira na to, ima tri odvjetnika koja ga brane. Protiv njega se vodi još jedan kazneni postupak, zbog prijetnje bivšoj supruzi i policajcu, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

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U sudnici su osim novinara, kao javnost bili prisutni i otac te dva brata žene pokojnog Kovačića. Obrana je zatražila da se javnost isključi s rasprave.

- Tražimo da se javnost isključi u cijelosti s rasprave radi zaštite osobnih svojstava optuženika i oštećenika, njihovog obiteljskog života. Ja znam da se radi o kaznenom djelu za koje postoji interes javnosti, ali evidentno je da se radi o odnosu žrtve i okrivljenika, evidentno je da će se iznositi određeni detalji i radi zaštite njihovih osobnih života kao i njihovih obitelji i djece, treba zatvoriti raspravu. Dio inkriminacija je uzrokovan preljubom pa radi zaštite bivše supruge i malodobne djece tražimo isključenje javnosti - rekao je jedan od tri Antićeva odvjetnika. 

Tužitelj se s time nije složio jer smatra da obrana nije navela dovoljno dobre razloge koji bi nadjačali pravo javnosti na informaciju. Odvjetnik žrtve, Kovačićeve udovice, također se usprotivio. 

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- Protivimo se isključenjem javnosti, razlozi koje je obrana navela su općeniti. Inters javnosti preteže interes žrtve i okrivljenog. U razgovoru s obitelji žrtve rečeno mi je da žrtve jako žele da javnost bude uključena i da prate suđenje - rekao je odvjetnik obitelji žrtve. 

Sud se s njima složio pa javnost nije isključena. Tužitelj je rekao da se Antiću stavlja na teret da je usred bijela dana, u nedjelju, u kuma Kovačića ispucao više hitaca nanjevši mu 16 strijelnih rana, zbog čega je Kovačić na mjestu preminuo. Nakon toga se dao u bijeg, pa je nakon tri dana uhićen u vikendici u Kašini u koju je provalio. 

Foto: Tara Sablić/24sata

- Optuženi je bio poveden ljubomorom jer je sumnjao da je njegova bivša supruga imala ljubavne odnose sa žrtvom - rekao je tužitelj. 

Upravo zbog toga je kvalifikacija djela teško ubojstvo. Obrana je predstavila dva nova svjedoka koja znaju dinamiku njihovih međusobnih odnosa, a jedan je njegov stric Josip Antić Zefo. 

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- On je svjedok koji poznaje i branjenika i žrtvu, sudjelovao je u njihovom mirenju 2024. godine kad je moj branjenik izašao iz istražnog zatvora i zna dinamiku odnosa. Drugi svjedok je s branjenikom i žrtvom prijatelj i poslovno je povezan, štoviše, s obojicom se čuo neposredno prije ubojstva. Želimo utvrditi pravi kontekst odnosa njih dvojice - rekao je jedan od Antićeva tri odvjetnika. 

Svi dokazi i svjedoci su prihvaćeni pa će se s izvođenjem dokaza nastaviti sljedeći put, ukoliko se obrana neće žaliti na to što javnost ipak nije isključena. Ako se budu žalili, spis ide na Visoki kazneni sud pa novo ročište neće biti tako skoro zakazano.

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