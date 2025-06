Ubojica šest hrvatskih branitelja pobjegao u Srbiju? 'Rekli su da će biti problema ako to kažem'

Nevjerojatan rasplet događaja odigrao se na suđenju Željku Travici (63), nekadašnjem pripadniku i zapovjedniku TO Mirkovci optuženom za ratni zločin počinjen u listopadu 1991. godine u Ceriću i Mirkovcima. Nakon što su svjedočili hrvatski branitelji koji su kobnog dana svjedočili ubojstvu svojih suboraca, a potom su zarobljeni i zlostavljani u Ceriću, obrana optuženog predložila je svjedočenje nekoliko osoba s područja Mirkovaca koji su također bili pripadnici Teritorijalne obrane, ali su pobjegli u Srbiju.

Sud je potom saslušao te svjedoke putem video linka. Jedan od tih svjedoka, Nebojša Veselinović, koji je u listopadu 1991. godine također sudjelovao u napadu na Cerić koji je opisao kako je tekao napad na selo i da je tada vidio optuženog Travicu.

"Kod jedne kuće smo zarobili hrvatske vojnike. Jedan je bio ranjen, prezivao se Sučić. Čuo sam da je zarobljeno nekoliko osoba i da su živi zahvaljujući Travici. U selu sam čuo i da je bilo poginulih pripadnika hrvatske vojske. Također sam čuo i da je jedan od pripadnika TO, Minja Grubić, koji i dalje živi u Mirkovcima, ubio šest hrvatskih vojnika, iz osvete što mu je ubijena mama. To je već 20 godina javna tajna u Mirkovcima. Ne znam da li je te vojnike ubio on sam ili s nekime. Nisam dugo bio u Mirkovcima. Ali, prije ovog saslušanja dobio sam prijetnje od strane rodbine tog koji je navodno ubio hrvatske vojnike. Njegov sinovac Slobodan Grubić me je nazvao video pozivom, zajedno sa Sinišom Kukićem iz Mirkovaca. Pitali su me jel istina da ću svjedočiti na sudu o tome i rekli mi da bih mogao imati problema ako nešto kažem. Iznenadilo me je što oni uopće znaju da sam ja svjedok. Rekao sam da ću reći što znam, a oni su djelovali razočarano" kazao je Veselinović dodajući kako zna da je Travica sudjelovao u mirnoj reintegraciji i pomagao da se taj proces provede.

Ubio šest hrvatskih branitelja?!

Upravo zbog njegovih izjava sud je naložio da se na današnju raspravu pozovu navedena dva mještanina Mirkovaca kako bih ih ispitali da li su doista i zašto prijetili Veselinoviću. Obojica su došli na sud.

"Nisam nikome prijetio, niti pričao s Nebojšom Veselinovićem. Znam tko je, ali poznajem ga samo iz viđenja. Bio sam dijete kada je on otišao iz Mirkovaca. Nisam u kontaktu s njime niti sam ga zvao. On je pričao sa svojim kumom Veliborom Mišićem koji ga je zvao jer je Nebojša dobio unuka. Čuo sam taj razgovor jer sam sjedio za stolom sa Veliborom. Nije bilo nikakvog razgovora o ubojstvima niti išta slično" izjavio je Slobodan Grubić iz Mirkovaca dodavši kako se taj razgovor dogodio prije oko mjesec dana, u večernjim satima. Na pitanje tužitelja da li poznaje Sinišu Kukića svjedok je rekao:

"Poznajem ga .Radimo zajedno. Kukić je dao svoj mobitel Mišiću da s njega nazove Nebojšu Veselinovića u Srbiju, obzirom da Mišić nema internet sa svom telefonu. Zvao ga je na video poziv. Tako da su taj razgovor svi u kafiću čuli jer je bio na razglasu. Bilo nas je desetak u kafiću" odgovorio je Grubić dodajući kako ne zna da li je Kukić nekada zvao Veselinovića i da to nikada nije učinio u njegovom prisustvu.

Branitelj optuženog prigovorio je iskazu svjedoka rekavši kako je on posve drugačiji u odnosu na ono što je izjavio svjedok Veselinović u video svjedočenju iz Srbije.

Potom je svjedočio Siniša Kukić iz Mirkovaca.

"Čuo sam da sam pozvan na sud jer sam navodno prijetio svjedoku Nebojšu Veselinoviću, a ja nemam pojma o čemu se radi. Taj dan mi je prijatelj Velibora Mišića rekao da mu je kum Veselinović dobio unuka i pitao sam ga da li se čuo sa njime. Rekao je da nije jer nema interneta na telefonu. Ponudio sam mu svoj da ga nazove. Bili smo u kafiću na igralištu. On je uzeo moj mobitel i nazvao ga na video poziv. Ja s Veselinovićem nisam razgovarao, inače slabije i čujem. Njih dvojica su razgovarali. Ne znam o čemu su pričali. Nije istina da sam ja ikome prijetio. Sa nama je u kafiću bio i Slobodan Grubić. On se u jednom trenutku uključio u razgovor i rekao Veselinoviću nešto, u kontekstu, 'kako možeš to iznositi, mogao bi imati problem ako nekoga optužiš'. Nije se Grubić njemu prijetio" rekao je Kukić.

Kako tužitelj nije imao više prijedloga za dodatne svjedoke, branitelj Travice Dražen Srb istaknuo je kako ustraje kod dokaznog prijedloga za provođenjem kombiniranog sudsko-medicinskog balističkog vještačenja unatoč oskudnoj medicinskoj dokumentaciji. Osim toga, traže saslušanje svjedoka Milana Bartolića koji ima posebna saznanja o ulozi optuženog, odnosno zna da je Travica zapravo pomogao oštećenim braniteljima, i njemu osobno. Nadalje obrana predlaže saslušanje svjedokinje Mare Miličević zvane 'Mara prangija', koja također živi u Srbiji, a koja je dala svoju pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika u Novom Sadu. Zanimljivo je da predlažu i saslušanje posve novog svjedoka, Nir Gika iz Vinkovaca, koji se trenutno nalazi u zavoru u Osijeku kao osuđenik za ubojstvo, a koji navodno ima neposredna, djelomično i posredna saznanja o samom događaju i ulozi optuženika.

"Bio sam mu branitelj u jednom trenutku pa znam da Nir Gik to zna jer je njegov ugostiteljski objekat je bio najbliži kućama u kojima se sve to događalo 1991. godine, a i sudjelovao je u tim akcijama kao hrvatski vojnik" dodao je odvjetnik Srb.

Najzanimljivije je da je, sedam dana nakon što ga je svjedok iz Srbije Nebojša Veselinović na sudu prozvao kao ubojicu šestorice branitelja, Milorad Grubić napustio teritorij RH i pobjegao u Srbiju.