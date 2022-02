Kada govorimo o ubojstvu jedne žene, uopće nije bitno da li je njen ubojica rastrojen, psihički bolestan ili kratkog fitilja. Jedino bitno jest da je riječ o činu kojim je prestao život jedne žene među nama, poručila je predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec govoreći o femicidu, a nakon još jednog u nizu ubojstva žene.

Sve ove kvalifikacije počinitelja potencijalna su olakotna okolnost sutra na sudu, ali nikako ne mogu biti olakotna okolnost za nečinjenje društva, naglasila je ova saborska zastupnica dodavši kako Vlada i dalje nije definirala alate za rješavanje rodno uvjetovanog nasilja nad ženama.

'Više nije riječ o izoliranim slučajevima, a Vlada je odbila naš prijedlog ugradnje pojma femicida u zakon'

- Nažalost više nije riječ o izoliranim slučajevima. Mi ovdje govorimo o pojmu "femicid baš svagdašnji." Stručnjaci upozoravaju da ne postoje propisani protokoli kojima bi se mogao procijeniti rizik mogućeg nasilja u obitelji, a koji može dovesti do femicida, ali te protokole nam je propisala Istanbulska konvencija. A još uvijek nismo postupili po osnovnim zadaćama iz nje. Činjenica je da nije moguće svaki zločin spriječiti, ali je potrebno da se društvo vrlo jasno odredi da je svaki oblik nasilja neprihvatljivo ponašanje - rekla je istaknuvši kako u Hrvatskoj i dalje postoje razmišljanja da su žene drugotne.

- Upravo je to najveći problem našeg društva i nešto protiv čega se moramo boriti - naglasila je.

Podsjetila je kako je Klub Socijaldemokrata uputio prijedlog da se u Kazneni zakon ugradi pojam femicida, kaznenog djela počinjenog od strane muškarca nad ženom motivirano njezinim spolom i mizoginijom, ali da je Vlada to odbila.

- Bilježimo sudsku praksu u kojoj je počinitelj zlodjela nad ženom kažnjen jednako kao i ona koja se branila. To je stvarnost naše Hrvatske. Pozivamo odgovorne da prijeđu s riječi na djela, da iskoriste sve mehanizme i da od Hrvatske izgradimo bolje društvo u kojem ćemo pomoći da stasaju zdrave generacije i da iskorijenimo ili do minimuma smanjimo obiteljsko nasilje - poručila je.

'Bandić mi je rekao da se bacim u Savu. U kakvom društvu mi to živimo?'

Zastupnica Vesna Nađ upozorila je kako se nasilje, posebno nad ženama, događa svugdje oko nas. Pa podsjetila i na ponašanje pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i njegovo ponašanje prema ženama.

- Imamo seksizam s kojim sam se ja borila kao u zastupnica u Gradskoj skupštini s pokojnim Bandićem. Na koncu mi je rekao "bacite se u rijeku Savu." U kakvom mi to društvu živimo, kakvo mi to društvo gradimo? I onda Vlada, koja je zadužena za donošenje zakona i propise, jednostavno eliminira sve što je dobro da se ne bi pripisalo oporbi. Takvo guranje glave u pijesak će nas dovesti do još više femicida - istaknula je.

'Umjesto zemlje poznate po plagiranju doktorata možemo postati prepoznatljivi kao zemlja koja je predvodnik pozitivnih promjena u Europi'

Izjave premijera Plenkovića o tome kako će kretena koji čine ovakve strašne zločine uvijek biti te da pooštravanje zakona takve pojedince u tome neće spriječiti, kritizirala je zastupnica Katica Glamuzina. Naglasila je kako mehanizama kojima se mogu postići promjene u društvu ima.

- Može se ići na građanski odgoj i od malih nogu djelovati na djecu i mijenjanje svijesti i načina odgoja. Može se i prihvatiti naš prijedlog i uvesti pojam femicida u Kazneni zakon. Može se raditi na edukaciji sudaca i policajaca, svih onih koji dolaze u kontakt sa slučajevima femicida. Sve to može femicid učiniti neprihvatljivim u društvu, a umjesto zemlje poznate po plagiranju doktorata Hrvatska može postati prepoznatljiva kao zemlja koja je predvodnik pozitivnih promjena u Europi - poručila je.